La Fiat Panda resta saldamente in testa alla classica delle auto più vendute in Italia anche ad aprile. Citycar per eccellenza ha una linea da piccola multispazio, con volumi squadrati e profili tondeggianti che le danno un aspetto più muscoloso, simpatico e sempre moderno. Sono utili i profili laterali in plastica per alcuni allestimenti per proteggre la vernice dai piccoli urti. I motivi quadrangolari stondati, invece, contraddistinguono gli elementi dell'abitacolo, donando un aspetto personale e ben integrato. Sono così la strumentazione, il cuscino al centro del volante e la grande tasca nella parte destra della plancia che è in plastica rigida, ma ben rifinita. Niente male lo spazio a bordo, adeguato a quattro adulti, con le Cross, Red e Garmin omologate per cinque. Stesso discorso per l’utile sedile anteriore destro con schienale ripiegabile in avanti per trasportare oggetti lunghi fino a due metri. Nata per la città col vantaggio della lunghezza di appena 365 cm, la buona visibilità e lo sterzo particolarmente leggero da azionare, la Panda è a suo agio anche nei percorsi extraurbani, dove si apprezzano il confort e il comportamento sicuro. I motori, l’economo 1.000 ibrido leggero a tre cilindri e il 1.200 a Gpl hanno un’accettabile vivacità. Le versioni Cross, Red e Garmin hanno le stesse caratteristiche estetiche e di assetto della Panda 4x4 che non più prodotta, ma la trazione è solo anteriore.

