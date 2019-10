Fiat Panda nell'allestimento Cross 4x4 Twin Air

Impossibile confonderla con la Panda a trazione anteriore, visto l'estetica che sottolinea il temperamento avventuroso della Cross. Oltre all'assetto rialzato, il “pandino” sfoggia dei fascioni paracolpi anteriori e posteriori oltre ai cerchi di lega da 15” bruniti. Per la guida in off-road, invece, si affida a una trazione integrale intelligente e sul differenziale elettronico. Infine sotto al cofano la Panda Cross 4x4 offre il bicilindrico TwinAir di 900 cc turbobenzina in grado di erogare 85 cv. Così attrezzata nell'allestimento di accesso alla gamma la Panda Cross 4x4 viene proposta a 19.000 euro.

PER SAPERNE DI PIÙ NAVIGA SUI NOSTRI LISTINI