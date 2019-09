Fiat Panda, arriva la versione luxury firmata Trussardi

Alle modifiche di stile, la Panda Trussardi aggiunge una dotazione di accessori completa di tutto e di più. Di serie, infatti, c'è l'infotainment Uconnect Mobile Dab, un supporto per smartphone che, abbinato all'app Panda Uconnect, permette ai dispositivi mobili di dialogare con la vettura sfruttando il Bluetooth per utilizzare servizi di streaming audio e riconoscimento vocale.

Tramite la stessa applicazione è possibile controllare parametri della vettura, come la manutenzione programmata, il soccorso stradale o il customer care e il libretto di manutenzione. Non mancano inoltre i servizi come Find my Car che tramite il Gps dello smartphone aiuta il guidatore a ricordare dove è stata parcheggiata l'auto o l'Object Reminder che ricorda al conducente di controllare di non aver dimenticato a bordo nessun oggetto nell'abitacolo. A richiesta è poi disponibile l'Autonomous City Brake, un sistema di frenata automatica d'emergenza attivo a velocità inferiori ai 30 kmh.

La serie speciale Trussardi è acquistabile con la nuova campagna Fiat Zero+Zero, in due soluzioni di finanziamento a tasso zero senza anticipo con rata mensile di 189 euro.

La prima, rateale, permetterà durate flessibili con la possibilità di estenderle fino a sei anni. La seconda, la Più by FCA Bank, consentirà di finanziare l'importo per un massimo di cinque anni. In entrambi i casi a fine del contratto è possibile sostituire l'auto con una nuova o pagare la rata finale per tenere l'auto o ancora restituirla senza costi aggiuntivi.

A questi piani rateali è possibile aggiungere servizi assicurativi che spaziano dalla Rca a costo bloccato, alle polizze furto, incendio, collisione e Kasko, fino al Prestito Protetto che assicura una parte del valore del finanziamento in caso di avvenimenti imprevisti, come, ad esempio, la perdita del posto di lavoro.