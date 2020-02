Fiat Panda compie 40 anni: la citycar da quasi 8 milioni di esemplari Il 29 febbraio 1980 veniva presentata la prima Fiat Panda, modello capace di rivoluzionare il segmento delle citycar di Simonluca Pini

La Fiat Panda compie 40 anni e festeggia continuando a essere l'auto più venduta in Italia. Presentata ufficialmente il 29 febbraio del 1980 nei giardini del Quirinale alla presenza di Sandro Pertini, la prima generazione segnò una vera e propria rivoluzione nel mondo delle utilitarie grazie alla matita di Giorgetto Giugiaro che disegnò una vettura con soluzioni rivoluzionarie per l'epoca e pensate per garantire massima praticità e costi contenuti.



Fiat Panda, l'auto rivoluzionaria

Come nacque la prima Panda? La Fiat chiese di sviluppare un “contenitore” più che un'automobile, capace di essere robusta, giovane, accessibile, senza compromessi. Un'automobile per padri, figli e nonni… per tutta la famiglia. Giorgetto Giugiaro la progettò durante le vacanze in Sardegna e realizzò una vettura realmente rivoluzionare. Basti pensare ai cristalli piatti, le fasce laterali in plastica, la panca posteriore a sdraio/amaca con una tela tenuta in tensione da due tubi, stesso concetto che venne ripreso sulla plancia con lo stile distintivo a marsupio. Gli interni erano facilmente configurabili fino a trasformarsi in un letto.



40 anni di successi e primati

In 40 anni di carriera la Fiat Panda ha ottenuto un lunga serie di primati e successi, come diventare nel 1983 la prima citycar 4x4 con il sistema di trazione integrale realizzato da Steyr-Puch, lo stesso fornitore della Mercedes Classe G. Nel 1986 è la prima compatta a montare un motore diesel, mentre nel 1990 diventa la prima citycar elettrica di produzione su larga scala con il debutto della Panda Elettra. Nel 2004, con la seconda generazione, vince il premio di Auto dell'Anno ed è la prima citycar a scalare l'Everest. Nel 2005 con la Panda Cross diventa il primo city suv e nel 2006 porta l'alimentazione a metano nel segmento. Nello stesso anno è la prima auto ad essere venduta solo sul web, con la serie speciale Monster. Nel 2012 è la prima citycar 4x4 con Hill Descent Control e nel 2017 è la prima compatta a tagliare il traguardo della Dakar



Fiat Panda, la seconda e terza generazione

Se oggi stiamo festeggiando i 40 anni della Panda, lo dobbiamo anche alla Renault. Infatti con la seconda generazione, Fiat aveva deciso di abbandonare il nome Panda per chiamarla Gingo, ma i francesi si opposero perché troppo simile a Twingo. La seconda generazione è stata quella più internazionale, che ha vinto il Premio Auto dell'Anno nel 2004 e che ha segnato il record di vendite per il modello in un solo anno con più di 290.000 unità nel 2009. La terza generazione è stata l'auto più venduta in Italia sin dal lancio, la citycar più venduta in Europa per due anni consecutivi, e ha ulteriormente esteso il concetto di city-suv con l'introduzione della City Cross nel 2017.



Fiat Panda, le serie speciali

●L'iconica Panda 4x4 Sisley

●La Panda Italia 90 per la celebrazione dei mondiali italiani

●La Panda Sergio Tacchini

●La panda Top Ten

●La Panda Young

L●a Panda Glam

●La Panda Alessi

●La Panda Monster in collaborazione con Ducati

●La Panda Mamy

●La Panda Adventure

●La Panda 4x4 Antartica per celebrare i 30 anni

●La Panda K-Way

●L'esemplare unico Kung Fu Panda

●La Pandazzurri per celebrare la partnership con la FIGC

●La Panda Waze

La Panda Trussardi