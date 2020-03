Fiat Panda compie 40 anni: la storia e le versioni da comprare La city car italiana entra negli anta e con cifre contenute si può comprare un pezzo di storia di buon livello collezionistico di Vittorio Falzoni Gallerani

La premiata Ditta Giugiaro, orfana della loro storica Italdesign, oggi allestisce spettacolari pezzi unici firmati GFG (Giorgetto e Fabrizio Giugiaro): un marchio di enorme prestigio e suggestione che noi crediamo starebbe benissimo anche sul cofano della piccola protagonista di questo articolo celebrativo del suo quarantesimo compleanno.



Affermiamo tutto questo in ragione della genialità di questo progetto, un vero e proprio capolavoro, che, dopo decenni, riesce finalmente a far capire ai Dirigenti Fiat che il concetto di utilitaria può prescindere da dimensioni claustrofobiche e fornire un grado di sicurezza passiva almeno decente; un concetto che può senz'altro definirsi 'alla francese', riferendosi alle utilitarie Renault e Citroën dell'epoca, ma declinato in maniera assolutamente personale ed innovativa, tanto da meritare il premio 'Compasso d'Oro' nel 1981



Nulla di lei rimandava, infatti, alla inquietante, anche se in gran parte apparente, fragilità delle ondeggianti concorrenti transalpine con le loro lamierine tanto estese quanto inconsistenti.

Abitabile ma compatta ed estremamente razionale, oltre che economica da costruirsi, essa mostrava un abitacolo studiato senza preconcetti così da fornire varie soluzioni di trasporto (inedita, al proposito, la posizione 'culla' del divanetto posteriore) e una facilità di pulizia rimasta insuperata.

Presentata esattamente quaranta anni fa al Salone di Ginevra del 1980, veniva offerta nelle due versioni '30 e '45' (dalle rispettive potenze) con due motorizzazioni dal carattere molto diverso: per la '30' un bicilindrico da 0,65 litri raffreddato ad aria preso dalla Fiat 126 e per la '45' il quattro cilindri raffreddato ad acqua della Fiat 127; grazie alla leggerezza di tutto l'insieme le prestazioni erano sufficienti per la prima, anche in viaggi piuttosto lunghi, e addirittura brillanti per la seconda.



L'accoglienza fu strepitosa e nei due mesi successivi alla presentazione le prenotazioni furono settantamila con decisa preminenza della bicilindrica che offriva un pacchetto di cui evidentemente il mercato italiano sentiva il bisogno; la comprarono tutti: studenti, signore, agricoltori, professionisti alla ricerca di una servizievole seconda auto.



Fatalmente, però, l'allargasi a trecentosessanta gradi della clientela portò alla necessità di ampliare la gamma con versioni più rifinite: si iniziò nel Settembre 1981 con il tetto apribile in due sezioni per poi, tra la fine del 1982 e l'inizio del 1983, offrire la Panda Super, un primo piccolo 'tradimento' della purezza iniziale; sedili meno spartani e brutta calandra in plastica nera con il nuovo logo Fiat a barre inclinate accompagnarono l'unica modifica veramente utile: la quinta marcia per la 45.

Anno indimenticabile, per la Panda, il 1984 quando si festeggia il milionesimo esemplare costruito e viene lanciata la versione a trazione integrale inseribile sviluppata dalla Steyr-Puch motorizzata con il 965 cc da 48 CV della Autobianchi A112 Elite: un altro successo clamoroso ancora una volta ottenuto grazie all'offerta di funzionalità fuori del comune.

Nel 1986 il bicilindrico va in pensione e, con il muso delle Super ereditato da tutte, debuttano i motori Fire da 0.75 litri e da un litro oltre al 1,3 Diesel della 127; nuove anche le sospensioni posteriori che abbandonano le balestre semi ellittiche per un nuovo ponte con molle elicoidali denominato 'Omega' dalla sua forma.