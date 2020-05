Fiat Panda e 500 hybrid in tanti allestimenti

I prezzi delle ibride Fiat, senza sconti o promozioni, partono da poco più di 15mila per entrambi i modelli. Entrambe hanno un ibrido leggero basato sul motore benzina 3 cilindri 1.000 cc. La Panda Hybrid è offerta in tre allestimenti: City Cross è il meno costoso, la Launch Edition costa 1.000 euro in più e aggiungendo 1.000 euro c'è la Panda Trussardi la più chic. La Fiat 500 1.000 Hybrid come la 500C sono in vendita con l'allestimento Pop. Per 1.500 euro in più ci sono Lounge eSport. La Star costa 1.500 in più e a parità di prezzo c'è la Rockstar. Al top c'è la versione di lancio Launch Edition.