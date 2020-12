Fiat Panda e Tipo, arrivano nuovi allestimenti Debuttano novità nelle gamme dei due modelli di Corrado Canali

Debuttano novità nelle gamme dei due modelli

Le Fiat Panda e Tipo aumentano la propria offerta con tre nuovi allestimenti: Life, Sport e Cross per gli appassionati di outdoor e caratterizate dal lok simil suv crosscountry. Panda City Life è offerta con motori mild hybrid a 12 volta o benzina non elettrificato e a metano e GPL. Il rinnovamento estetico prevede un frontale completamente ridisegnato e dei nuovi cerchi. Novità anche per la disponibilità del nuovo allestimento Sport a proposito del quale spiccano sia i nuovi sedili, ma anche gli inediti pannelli all'interno dell'abitacolo.



Il display da 7 pollici con la tasca per lo smartphone

Da un punto di vista tecnologico, invece, a dominare la scena è il display touchscreen da 7 pollici parte del sistema di infotainment che propone una sorta di tasca sopra alla radio dove è possibile sistemare il proprio smartphone, così da utilizzare sempre e soltanto lo schermo per ogni funzione senza mai distogliere lo sguardo dalla strada. Completa la gamma la nuova Panda Cross la soluzione per le escursioni in montagna e l'avventura fuori dai centri urbani.

Nuovo stile dentro e fuori oltre all'inedita Cross

Anche la gamma Tipo si è rinnovata. Nella nuova versione a segnalarsi sono i diversi paraurti così come i cerchi e soprattutto il nuovo logo Fiat che diventerà una costante nei futuri nuovi modelli a cui si aggiungono diversi colori disponibili e una dotazione di accessori a completare l'offerta.

Motorizzazioni inedite in attesa del mild hybrid

All'interno si trova una plancia con dettagli rivisti, inediti comandi e un volante più sportivo. Dal punto di vista della sicurezza gli standard sono garantiti da tutti i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Nell'allestimento Sport, la nuova Tipo presenta diverse delle new entry motoristiche: debutta il tre cilindri di 1.000 cc da 100 cv di potenza accreditato diprestazioni brillanti e di consumi ridotti. Inediti anche i motori diesel con potenze da 95 e 130 cv, con performance migliori e ridotte emissioni. Completa la gamma la Tipo Cross.

Il 2021 si annuncia all'insegna di altre novità

La novità principale è rappresentata dal nuovo sistema di infotainment di bordo UConnect 5, personalizzabile e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Nell'abitacolo spicca un nuovo display touchscreen da più di 10 pollici al centro della plancia. Oltre ad una buona capacità di carico, porta al debutto miglioramenti per quanto riguarda le performance e in tema di sicurezza. Un rilancio in grande stile perché a 360° per due modelli che rappresentano un quota importante dell'offerta Fiat. Ma non finisce qui perché anche nel 2021 il brand italiano promette un altro anno ricco di sorpese su tutti i modelli.