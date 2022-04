Fiat Panda ibrida

Ecobonus 2022 anche per la Fiat Panda in caso di rottamazione. Grazie ad emissioni di anidride carbonica fino a 135 grammi per chilometro, l'intera gamma Panda rientra nella terza fascia di incentivi. La nuova Panda, nata per celebrare i primi 40 anni del modello, si presenta più rispettosa dell’ambiente, più tecnologica e più divertente. Per la prima volta su Panda è stato lanciato il nuovo sistema di infotainment 7” Touchscreen a colori completo di radio digitale DAB, predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto che integrano lo smartphone, posizionabile nel pratico alloggiamento sopra la radio. Nel dettaglio la Fiat Panda 1.0 FireFly 6m Hybrid Cross è lunga 371 cm, larga 166 cm, alta 166 cm con un bagagliaio da 225 litri. Nella versione 1.0 FireFly 6m Hybrid Cross costa 17.500 euro incentivi esclusi con motore ibrido benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 51 kW/70 cavalli ed una coppia massima di 92 Nm a 3.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 38 litri. Le emissioni di CO2 sono di 89 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 14,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 155 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.055 kg.

Per saperne di più clicca sul listino



