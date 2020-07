Fiat Panda, incentivi fino a 3500 euro

Dimensioni esterne compatte, grande spazio interno configurabile per ogni esigenza di trasporto, ampia scelta di motori e combinazioni cromatiche per la city-car Fiat che si presenta con un'offerta semplice in tre diverse anime: come funzionale vettura da città, fuoristrada 4x4 ultra compatto e crossover urbano dalle eccellenti doti off-road. La gamma si articola in diverse versioni e motorizzazioni a benzina, metano e GPL, tra le quali anche l'inedita versione ibrida che condivide con la 500. La motorizzazione Mild Hybrid consente un abbattimento di consumi, e quindi di emissioni di CO2, in media del 20% e fino al 30% per la Panda Cross. Che vanta tra l'altro angoli di attacco e uscita da vero fuoristrada (rispettivamente 24° e 34°) e un assetto rialzato di 9 mm.