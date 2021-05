Fiat Panda metano

La nuova Panda, nata per celebrare i primi 40 anni del modello, si presenta più rispettosa dell'ambiente, più tecnologica e più divertente, con una gamma declinata in cinque allestimenti che rappresentano le tre nuove anime dell'auto: Life, per chi vive intensamente la città; Sport, per chi ha uno stile di vita dinamico; Cross, per coloro che usano la vettura anche per l'outdoor. Per la prima volta su Panda viene lanciato il nuovo sistema di infotainment 7” Touchscreen a colori completo di radio digitale Dab, predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto che integrano lo smartphone, posizionabile nel pratico alloggiamento sopra la radio. Panda è disponibile in diverse modalità di propulsione (ibrida, benzina, metano e GPL), anche con trazione 4x4. Nello specifico la Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo Natural Power City Cross è una Piccola 5 porte 4-5 posti della Fiat lunga 368 cm, larga 166 cm, alta 154 cm con un bagagliaio da 200 litri. Nella versione 0.9 TwinAir Turbo Natural Power City Cross costa 18.650 euro con motore a metano di 875 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 52 kW/70 cavalli ed una coppia massima di 135 Nm a 2.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 72 litri. Le emissioni di CO2 sono di 125 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 14,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 162 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.115 kg.

