Fiat Panda resta sempre la più amata dagli italiani

Un pandino pigliatutto. E' il modello più venduto in assoluto a giugno in Italia, ma anche la prima scelta fra le cosiddette berline e in aggiunta fra le vetture motorizzate a benzina, ma ora con la disponibilità della versione ibrida sia pure micro può scalare nei prossimi mesi molte posizioni fra le elettrificate. Incalzata ma non da vicinissimo sia dalla Renault Clio nelle vendite di giugno e dalla cugina Lancia Ypsilon nel semestre la Panda è destinata ancora a confermarsi la più amata dagli italiani. Almeno fino a quando arriverà l'erede derivata dalla concept Centoventi, l'elettrica più economica della 500e.