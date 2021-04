Fiat professional - Debutta il Ducato a ioni di litio

2' di lettura

Fiat Professional festeggia il 40.esimo anniversario del lancio del Ducato con la versione elettrica. Ideale per soddisfare le richieste degli utilizzatori urbani, il nuovo E- Ducato a batteria dispone di un motore elettrico con una coppia di 280 Nm ed eroga fino a 90 kW di potenza pari a 122 cv per un’accelerazione da 0 a 50 kmh in soli 5 secondi. Inoltre E-Ducato è stato dotato di una serie di soluzioni modulari a partire da due configurazioni di batterie, da 47 kWh e da 79 kWh per una capacità elettrica installata e 4 tipi di modalità di ricarica di cui tre sono disponibili al lancio. L’E-Ducato, con batterie da 47 kWh, può percorrere fino a 170 km in ciclo Wltp e fino a 235 km in ciclo urbano. Con batterie da 79 kWh le percorrenze salgono a 280 km secondo il ciclo Wltp, pari a 370 km in ciclo urbano, mentre i tempi di attesa per una ricarica che è equivalente a 100 km di percorrenza non superano la mezz’ora. Le batterie sono garantite per una durata di 10 anni o 220mila km sulla versione da 70 kWh e per 8 anni o 160mila km sulla versione da 47 kWh. L’E-Ducato è in vendita e in listino parte da poco meno di 61mia euro (Iva inclusa) ma bisogna considerare i bonus rottamazione. Il prezzo comprende la manutenzione ordinaria e la garanzia di 5 anni o fino a 120 mila km. Stellantis, gruppo al quale appartiene Fiat Professonal è partner di DHL di lunga data e il nuovo E-Ducato si inserisce proprio in una visione tesa a realizzare trasporti sostenibili soprattutto in quell’ultimo miglio. (C.Ca.)

Jaguar - L’edizione Black della I-Pace

Arriva una edizione speciale per Jaguar I-Pace, il crossover elettrico della case inglese che per prima, tre anni fa, aveva lanciato la sfida dei crossover a ioni di litio. È infatti ordinabile a poco più di 89mila euro, nella nuova edizione battezzata «Black» più ricca nella dotazione e contraddistinta da finiture lucide nere di alcuni particolari come le calotte dei retrovisori esterni, griglia frontali e bordi dei finestrini laterali.

La dotazione comprende tetto interamente panoramico, vetri oscurati e cerchi da 20” e selleria in pelle. La tecnica del crossover non cambia: l’elettromotore eroga da 600 cavalli e sotto il pianale è alloggiata la batteria a ioni di litio da 90 kWh, v e autonomia di 470 km Wltp. (Si.Pi.)