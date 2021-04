Fiat Professional, il Ducato si attacca alla presa elettrica

L'E-Ducato è il primo furgone elettrico del marchio italiano ed è offerto in tre diverse misure di lunghezza e altezza, con volumetrie che spaziano da 10 a 17 m3 per una portata fino a 1.950 kg. Per alimentare il motore da 122 cavalli si può optare per due tagli di batteria: da 47 o 70 kWh che assicurano autonomie di 230 e 360 chilometri.

