Fiat-Psa, cade l’ultimo paletto: via libera dall’Antitrust Ue L’autorizzazione subordinata al rispetto di un pacchetto di impegni di Marigia Mangano

Via libera di Bruxelles alla fusione tra Fca e il gruppo Psa destinata a dar vita a Stellantis, il quarto gruppo automobilistico mondiale. L'ok dell'Authority è condizionato al rispetto di un pacchetto di impegni presi da entrambe le società per preservare la concorrenza nel settore dei piccoli veicoli commerciali. I due gruppi si sono infatti impegnati ad estendere l'accordo di cooperazione tra Psa e Toyota nei piccoli veicoli commerciali leggeri e ad agevolare l'accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione di Psa e Fca per questo tipo di veicoli, secondo una dichiarazione della Commissione europea.



«L'accesso a un mercato competitivo per i piccoli veicoli commerciali è importante per molti lavoratori autonomi e piccole e medie imprese in tutta Europa. Possiamo approvare la fusione di Fiat Chrysler e Peugeot perché i loro impegni faciliteranno l'ingresso e l'espansione nel mercato dei piccoli furgoni commerciali. Negli altri mercati in cui i due produttori automobilistici sono attualmente attivi, la concorrenza rimarrà vivace dopo la fusione », ha dichiarato il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica della concorrenza.

La decisione Ue segue un'indagine approfondita sulla fusione: la Commissione temeva che l'operazione, come inizialmente notificato, avrebbe danneggiato la concorrenza sul mercato dei piccoli veicoli commerciali leggeri in nove Stati membri (Belgio, Cechia, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Slovacchia), dove le società detengono quote di mercato congiunte elevate o molto elevate e sono concorrenti particolarmente stretti. L'acquisizione avrebbe quindi probabilmente portato a prezzi più elevati per i clienti.Il semafore verde spiana così la strada alla fusione che darà vita a Stellantis. I due gruppi hanno convocato le rispettive assemblee il 4 gennaio.