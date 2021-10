Fiat Pulse, ecco il nuovo suv compatto (ma non arriverà in Italia)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Fiat Pulse. È questo il nome del nuovo suv compatto pronto ad essere commercializzato in Brasile. La denominazione è stata scelta grazie ad un sondaggio che ha coinvolto il pubblico brasiliano: Pulse ha prevalso con il 65% dei voti (su un totale di 380 mila partecipanti) su i nomi Domo (25%) e Tuo (10%). Conosciuto come Progetto 363, la nuova Fiat Pulse nascerà sulla piattaforma MLA del gruppo.

Fiat Pulse, dimensioni

Caratterizzata dalla generosa scritta Fiat sulla griglia anteriore, la Fiat Pulse presenta dimensioni da suv compatto. È lunga infatti 410 cm, larga 178 e alta 158 cm, con un passo di 253 cm. Il design inedito presenta soluzioni pensate per l'utilizzo anche fuori dall'asfalto, come gli elementi in plastica grezza nella parte inferiore della carrozzeria che si abbinano ad un'altezza da terra minima di oltre 22 centimetri.

Loading...

Fiat Pulse interni

Gli interni della Fiat Pulse si caratterizzano per l'elevato livello di connettività, grazie al sistema di infotainment basato su piattaforma Fiat Connect Me con connettività 4G. A centro plancia spicca lo schermo touchscreen con diagonale fino a 10.1 pollici mentre la strumentazione digitale presenta un monitor da 7” tra le due strumentazioni analogiche. L'elenco delle dotazioni comprende connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto, assistenti virtuali Alexa e Google Assistant, ricarica wireless per lo smartphone e prese usb per le due file di sedili. Passando al vano di carico, la Fiat Pulse mette a disposizione 370 litri di volume.

Fiat Pulse, immagini del nuovo suv compatto Photogallery17 foto Visualizza

Fiat Pulse, quando in Italia

Per ora non è previsto il debutto della Fiat Pulse in Italia e in Europa. Il modello nasce infatti per rispondere alle esigenze del mercato sudamericano. Come è successo però con la Ford EcoSport o con la Volkswagen Taigo, modelli nati originariamente per il Sud America e poi esportati anche in Europa, i vertici di Stellantis potrebbero rivedere la scelta di non importare la Fiat Pulse nel Vecchio Continente.

Fiat Pulse diesel

Nessuna motorizzazione diesel per la Fiat Pulse ma due propulsori a benzina alimentati a bioentanolo. Nello specifico si tratta del 1.3 Flex aspirato da 107 cavalli e del nuovo 1.0 Turbo 200 Flex da 130 cavalli e 200 Nm di coppia massima. Entrambi i motori possono sono collegati alla trazione anteriore e essere abbinati al cambio automatico Cvt, di serie sulla Turbo 200 Flex, mentre il 1.3 Firefly esce di serie con il cambio manuale a cinque rapporti.