Fiat Qubo 401 unità

Arrivato a fine serie, il Fiat Qubo presenta dimensioni ultra compatte, porte laterali scorrevoli,sedili riconfigurabili in 16 differenti posizioni e tante funzionalità innovative. La capacità di carico è in grado di accogliere oggetti molto ingombranti, grazie al bagagliaio da 330 litri che possono diventare fino a 2500 uniti allo spazio interno. Tra i modelli più apprezzati la Fiat Qubo 1.4 8V 70 cavalli Natural Power Easy è una monovolume 5 porte 5 posti della Fiat lunga 396 cm, larga 172 cm, alta 174 cm, con un bagagliaio da 250 a 2.400 litri. Nella versione 1.4 8V 70 cavalli Natural Power Easy costava 17.890 euro, con motore a metano di 1.368 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 51 kW/70 cavalli e una coppia massima di 115 Nm a 2.600 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 13 litri. Le emissioni di CO2 sono di 114 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 16,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 155 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme Ue) è di 1.365 kg.

Per saperne di più clicca sul listino

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/fiat/



5/11 7/11 Menu