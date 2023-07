Fiat reinventa la 600 e la Topolino rinasce formato microcar

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stasera alle 18 debutta la nuova 600. Il crossover Fiat di fatto è la sorellina della Jeep Avenger realizzata sulla stessa piattaforma Cmp (di origine Peugeot), una soluzione che consentirà di essere proposta sia in versione elettrica che con motori benzina.

L’appartenenza alla famiglia 500 è evidente nei doppi fari, un tratto distintivo del Cinquino, ma evoluti. Mentre la Fiat 600 elettrica impiegherà una batteria da 54 kWh per 400 km di autonomia. La si potrà ricaricabile con potenze fino a 100kW oltre a prevedere un motore elettrico in posizione anteriore da 156 cv. Come l’Averger a cui a breve si aggiungerà la variante B-suv di Alfa Romeo anche la 600 è prodotta nello stabilimento di Tychy in Polonia ex Fca ora del gruppo Stellantis.

Ma fra le novità di Fiat va ricordato il ritorno della mitica Topolino in versione quadriciclo leggero a due soli posti che potrà essere guidata anche dai quattordicenni. Si basa come è noto sulla Citroen Ami tanto che dispone della stesso motore elettrico da 8 cv alimentato da una batteria di 5,5 kWh in grado di assicurare un’autonomia in città di circa 70 km. La carrozzeria della Fiat Topolino è del tipo a spiaggina, cioè priva di portiere e con una tetto in tela, tutti richiami alla Dolce Vita della Anni 60. Particolare sono le corde utilizzate per delimitare l’accesso in auto, così come il verde pastello, il colore con il quale viene proposta per il lancio.

Dalla Fiat ad un altro brand del gruppo Stellantis, Peugeot che in attesa di svelare la nuova 3008, ne ha anticipato gli interni che adottano il Panoramic i-Cockpit l’evoluzione del cruscotto digitale attuale prodotto sino ad oggi in oltre 10 milioni di esemplari.

Tutto il resto è stato rivoluzionato, anche in termini di impostazione: ora l’ambiente risulta più che mai incentrato sul guidatore. Spicca lo schermo curvo da 21 pollici, sospeso sopra la plancia e comprensivo di strumentazione e infotainment in formato touch: una posizione molto rialzata che rende superfluo l’head-up display. Nella parte centrale della plancia, invece, troviamo dei nuovi i-Toggles con dieci accessi rapidi selezionabili in uno schermo dedicato. Nella stessa struttura a fascia sono presenti le nuove bocchette di aerazione, il comando della trasmissione e il pulsante di accensione e spegnimento. Una soluzione che ha liberato la console centrale, tanto che ora ospita dei comandi secondari e, ad un livello più basso, dei portabicchieri oltre all’utile ricarica wireless. Alla base dello schermo curvo è presente, poi, un Led collegato al sistema di illuminazione che è di tipo ambientale e segue l’intera plancia per poi proseguere nei pannelli porta. La luce è riflessa su profili in alluminio per ottenere un effetto ancora più suggestivo, mentre le altre superfici sono rivestite in tessuto di alta qualità, alla ricerca di una resa ancora più premium rispetto al modello attuale. Per il resto, i rivestimenti sono di qualità con l’uso di alluminio e di tessuti in grado di ricreare una combinazione più elegante e di grande impatto.