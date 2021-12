Fiat Scudo elettrico, arriva la versione EV del furgone di Fiat Professional

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Veicolo moderno ed evoluto, ora basato sulla piattaforma Stellantis mid-van, il nuovo Scudo di Fiat Professional è disponibile con propulsori 100% elettrico e Diesel di ultima generazione. Dopo E-Ducato, il nuovo Scudo è il secondo veicolo commerciale del brand disponibile anche in versione elettrica, segnando un altro passo importante del viaggio di Fiat verso l’elettrificazione. Nei principali mercati europei gli ordini per il nuovo Scudo di segmento D dei furgoni leggeri si apriranno a partire dalla metà di dicembre.

Con Scudo Fiat Professional torna al nome storico del veicolo prodotto fino al 2016 nello stabilimento Stellantis di Hordain, in Francia, in sostituzione del Talento. Come omaggio alla sua natura flessibile e multi-purpose, il nuovo Scudo è disponibile in quattro configurazioni (Furgone, Furgone Crew Cab, Cabinato con cassone e Combi M1), tre livelli di allestimento (Easy, Business e Lounge) e quattro motorizzazioni Diesel in aggiunta al propulsore elettrico. L'intera gamma è disponibile in versione elettrica dalla versione Furgone al modello cabinato, al Furgone Crew Cab e Combi (quest'ultima con un massimo di nove posti).