Fiat si prepara a lanciare il pick-up Titanio per l'America Latina

Fiat lavora a un nuovo pick-up che si chiamerà Titanio per i mercati sudamericani, dove Stellantis è il gruppo automobilistico leader di mercato. Come anticipato dal brand con un primo teaser ufficiale, il nuovo modello potrebbe essere imparentato col Peugeot Landtrek. L'obiettivo del nuovo modello è di competere ad armi pari con uno dei pick-up leader di mercato Toyota Hilux nel settore dei veicoli col cassone, sia pure di medie dimensioni.

Fiat Titanio, una denominazione tutta italiana

La denominazione Titano si ispira agli dei della mitologia greca, ma anche al titanio che da sempre è una tipologia di materiale che comunica subito forza e robustezza. La svolta italiana nell’ortografia è stata probabilmente una scelta necessaria per evitare una violazione del copyright con l’altro modello col cassone il Nissan Titan che non è perantro disponibile sui mercati dell’America Latina, ma è pur sempre uno dei pick-up più noti a livello globale.

Fiat Titanio, i primi teaser del nuovo pick- up

Il teaser più in ombra rilasciato dal brand Fiat mostra la calandra del nuovo pick-up con il grande emblema del marchio italiano di Stellantis, oltre ad un’ampia parte del portellone a cui si aggiunge la vista laterale. Il muso sembra essere molto simile a quello della Nissan Navara, ma in realtà è basato esclusivamente su Peugeot Landtrek che a sua volta condivide gran parte della carrozzeria con i modelli cinesi in condivisioni Kaicene F70 e Changan Lantazhe.

Fiat Titanio, al di sopra sia di Strada che del Toro

Per fortuna che gli stilisti italiani hanno ottenuto un ulteriore budget a disposione da utilizzare in ricerca e sviluppo per differenziare sufficientemente il frontale del Titano dagli altri veicolo sul mercato, anche se i primi teaser non chiariscono del tutto l’entità dei cambiamenti del nuovo modello che andrà ad ampliare la gamma di pick-up Fiat più venduti in Brasilesia pure al di sopra dei più piccoli Strada e Toro in termini di dimensioni complessive e di capacità di carico.

Fiat Titanio, motori a benzina e turbodiesel

A differenza di Strada e Toro che si basano su architetture specifiche, il nuovo Titano molto probabilmente è stato progettato su un telaio proveniente dai pick-up francese e cinesi. La Fiat non ha fornito per l momento altri dettagli in termini di propulsori e specifiche tecniche, ma c'è da aspettarsi che il pick-up sia disponibile con delle motorizzazioni esclusivamente termiche sia turbodiesel che a benzina oltre che nelle varianti a 2 ruote motrici RWD o 4x4 AWD.