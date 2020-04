Fiat Strada, il nuovo pick-up brasiliano che potrebbe sbarcare in Italia Ecco le prime immagini del nuovo veicolo con cassone destinato al Sud America ma che potrebbe sbarcare anche in Europa di Corrado Canali

Fiat Strada, che riprende io nome usato per le Ritmo vendute negli Usa, è tradizionalmente un compatto pick-up capace di ospitare a bordo fino a cinque passeggeri destinato al Sud America. La nuova edizione potrebbe sbarcare anche in Europa e Italia ampliando gamma del nascente gruppo Psa Fca. Dovrebbe debuttare, coronavirus permettendo, al Salone dell'automobile di San Paolo in programma dal 12 al 22 di novembre per poi essere in vendita entro l'anno sul mercato brasiliano.

Dalle immagini rilasciate da Fiat il nuovo veicolo sembra a avere guadagnato un aspetto più robusto rispetto al predecessore. I più significativi cambiamenti si concentrano nella griglia anteriore con il marchio Fiat proposto con lettere molti più grandi.

Non passano inosservati i nuovi far a Led da fari e l'inedito paraurti a cui si aggiungono delle prese d'aria sul parafango anteriore.

I primi numeri della nuova Strada

Fiat non ha aggiunto per ora altri dettagli, ma ha confermato che la nuova Strada è accreditata di un angolo di attacco di 24° e un'altezza da terra di 208 mm. La versione a cabina singola offre anche il più grande volume di carico nel segmento di riferimento visto che può ospitare fino a 1,354 litri di bagagli. La variante della cabina a 4 porte ne dichiara un pò meno, fino a 844 litri.

Novità più sostanziali all'interno e i due motori

È previsto, infatti,un nuovo volante in pelle ed è disponibile un inedito display digitale a cui si aggiunge il sistema di infotainment Uconnect da 7 pollici con compatibilità per Appel CarPlay e Android Auto. Infine la nuova Strada sarà offerta con due motorizzazioni. L'unità di base è un 1.400 cc da 88 cv, ma si potrà scegliere un'unità più potente col 1.300 cc da 110. Entrambi i motori sono abbinati ad un'unica trasmissione manuale a cinque marce.