Fiat Tipo 1.3 Mjt Business

La Fiat Tipo 5 Porte è un'auto progettata per garantire il massimo comfort a guidatore e passeggeri con un abitacolo che ospita comodamente fino a 5 adulti alti oltre 1 metro e 85, assicurando a ciascuno il proprio spazio, grazie anche ai numerosi vani portaoggetti. Il design piacevole e la dotazione tecnologica che comprende anche il nuovo sistema di infotainment Connect evoluto e le motorizzazioni efficienti e brillanti, sono gli out out di questa compatta per la famiglia che ha ben poche concorrenti in termini di rapporto qualità/prezzo. Nel dettaglio la Fiat Tipo 5Porte 1.3 Mjt 5M S&S Business è una Berlina 5 porte 5 posti della Fiat lunga 437 cm, larga 179 cm, alta 149 cm con un bagagliaio da 440 . Nella versione 1.3 Mjt 5M S&S Business costa 21.950 € con motore a gasolio di 1.248 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 70 kW/95 CV ed una coppia massima di 200 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 99 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.365 kg.

