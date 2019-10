Fiat Tipo

Seguendo il motto «ci vuole poco per avere tanto» Fiat Tipo offre design, spaziosità e grande capacità di carico (520 litri) in dimensioni compatte (4,54 metri di lunghezza), con una gamma semplice ma completa. Curata nello stile, piacevole da guidare e confortevole, Tipo si propone come perfetta vettura da famiglia. Ricca la gamma, con propulsori benzina e Diesel di ultima generazione e numerosi allestimenti. Che prevedono una dotazione di serie che già dall'entry level include il sistema Uconnect Radio con touch-screen a colori, Bluetooth con vivavoce, streaming audio, lettore di SMS e riconoscimento vocale, porte Aux e USB con l'integrazione di iPod e comandi al volante e clima. Passando alla 5 porte Fiat Tipo troviamo un'auto progettata per garantire il massimo comfort a guidatore e passeggeri con un abitacolo che ospita comodamente fino a 5 adulti alti oltre 1 metro e 85, assicurando a ciascuno il proprio spazio, grazie anche ai numerosi vani portaoggetti. Il design piacevole e la dotazione tecnologica che comprende anche il nuovo sistema di infotainment Connect evoluto e le motorizzazioni efficienti e brillanti, sono gli out out di questa compatta per la famiglia che ha ben poche concorrenti in termini di rapporto qualità/prezzo. La Tipo Station Wagon ripropone gli stessi contenuti e la semplicità dell'offerta del resto della gamma. La lunghezza cresce di 20 cm, fino a raggiungere i 4,57 metri, rispetto alla hatchback ed il bagagliaio passa da 440 a 550 litri. Il Cx di 0,29 è ai vertici della categoria. Ricca è la dotazione di serie in tema di connettività: debutta l'innovativo sistema Uconnect HD Live con touchscreen da 7” a colori e schermo capacitivo che consente una funzionalità del tutto simile a quello dei moderni tablet.

