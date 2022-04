Dimensioni contenute ma grande spazio a bordo per la Fiat Tipo. La versione wagon è eclinata su un’unica “anima”, Life, sviluppata su quattro allestimenti: Tipo, City Life, City Sport e Life, alle quali si aggiunge la variante Business. I fari sono completamente ridisegnati e adottano la tecnologia full-led sia nell'anteriore che al posteriore: esaltano le linee della vettura e le conferiscono un look più moderno oltre ad aumentare la sicurezza attiva e passiva grazie alla maggiore visibilità. Inoltre, coerentemente con la ricerca di maggiore sostenibilità in ogni piccolo dettaglio, riducono il consumo di energia elettrica a bordo e di conseguenza di CO2 emessa. Al nuovo abitacolo con cluster digitale Tft da 7” che sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico si abbinano la nuova radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25” e l’inedito volante più elegante e sportivo. Ulteriore attenzione è stata dedicata alla plancia di controllo centrale in cui sono stati rivisitati i comandi per il clima e aggiunti nuovi inserti cromo e black. Nel dettaglio la Fiat Tipo Sw 1.6 Mjt 6M Business è lunga 457 cm, larga 179 cm, alta 151 cm con un bagagliaio da 550 litri. Nella versione 1.6 Mjt 6M Business costa 27.900 euro con motore a gasolio di 1.598 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 96 kW/130 cavalli ed una coppia massima di 320 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 125 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 207 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.470 kg.

Per saperne di più clicca sul listino

6/16 8/16 Menu