Tipo è stata completamente rinnovata ed appare più moderna, dinamica ed elegante. Sul nuovo frontale compare la griglia ridisegnata su cui spicca il nuovo logo Fiat. La gamma Tipo è sviluppata su due anime: “Life” declinata nei tre allestimenti Tipo, City Life e Life disponibili su tre varianti di carrozzeria (4/5 porte e Station) e “Cross” che è invece declinata nei due allestimenti City Cross e Cross e nell’inedita variante crossover 5 porte. All'interno l'abitacolo è tutto nuovo. I sedili presentano tessuti con design esclusivi. Il cluster digitale TFT da 7” totalmente configurabile sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico. Un sistema tecnologico e sofisticato che consente di avere sotto controllo durante il viaggio lo stato della vettura, la parte multimediale ed il telefono. Il cluster si abbina alla nuova radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25”. Ulteriore attenzione è stata dedicata alla plancia di controllo centrale in cui sono stati rivisitati i comandi per il clima e aggiunti nuovi inserti cromo e black.

Per saperne di più clicca sul listino

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/fiat/tipo-2020/



8/11 10/11 Menu