Fiat Tipo, debutta il restyling e arriva la inedita versione Cross Aggiornato lo stile e le tecnolgia di bordo con un nuovo infotainment Uconnect5. Arriva un'inedita versione che, con un look da crossover, va ad aggiungersi alle varianti a 4 e 5 porte e station wagon di Corrado Canali

Fiat rinnova la gamma Tipo. La media prodotta in Turchia si concede un make-up nel quale spiccano alcuni elementi stilistici apparsi su altri modelli del brand destinati al mercato sudamericano. Qualche esempio? La grande scritta Fiat al centro della griglia anteriore e anche i gruppi ottici Full Led che integrano le luci diurne sempre a Led nell'area superiore. In aggiunta ci sono nuovi paraurti e cerchi in lega da 16 o da 17 pollici e i fari dietro a Led. Ma le novità proseguono all'interno con delle nuove sellerie, il volante sportivo più piccolo e il binomio rappresentato da uno schermo da 7 pollici per la strumentazione e da un altro a 10,25 pollici per l'infotaiment Uconnect 5, lo stesso che equipaggia anche la 500 a batteria e che è stato sviluppato da Harman Samsung.

Un pacchetto aggiuntivo di Adas per le nuove Tipo

Il mega schermo offre la compatibilità con Apple CarPlay, Android Auto e il collegamento Bluetooth per due dispositivi in contemporanea ed è abbinato alla base di ricarica wireless per smartphone. Più hitech, ma anche più sicura anche per i sistemi di assistenza alla guida come quello che previene l'uscita involontaria dalla corsia di marcia o che rileva segnali di distrazione de guidatore, fino al monitoraggio dell'angolo cieco e la lettura della segnaletica stradale. E ancora quello che accende in automatico i fari abbaglianti e li spegne quando nella direzione opposta sopraggiunge un altro veicolo.

L'inedita variante Cross è sulla base della sola 5 porte

E veniamo alla novità della Tipo Cross che è offerta in due varianti, ispirandosi a quanto già fatto per la Panda. Sono infatti previste le versioni Tipo City Cross e Tipo Cross, entrambe abbinate alla sola carrozzeria cinque porte con un livello di dotazioni diverso. Gli elementi principali sono innanzitutto lo stile da crossover, come l'assetto rialzato di quasi quattro centimetri, i pneumatici maggiorati, i paraurti, i passaruota con protezioni in materiale grezzo e in metallo, ma anche le barre sul tetto. Oltre alla Cross e alle City Cross, la nuova gamma comprende ora le versioni Tipo, Tipo City Life e anche Tipo Life.

Disponibile il pacchetto D-Fence pack realizzato da Mopar

Per essere il più possibile rispettosa dell'ambiente, la nuova gamma della Tipo può essere equipaggiata, a richiesta, con il pacchetto D-Fence realizzato da Mopar e composto da tre diversi dispositivi: un filtro che trattiene le impurità che arrivano dall'esterno, blocca il particolato e praticamente il 100% degli allergeni e riduce del 98% la formazione di muffe e batteri. Oltre ad un purificatore per l'aria all'interno dell'abitacolo che filtra le micro-particelle come il polline o i batteri. Infine una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare le superfici di maggiore contatto come ad esempio il volante, il cambio e i sedili.

Una gamma motori benzina e turbodiesel aggiornata e più ecologica

Ma il restyling della gamma Tipo porta al debutto anche un'offerta di motori che è stata rivista. Si potranno scegliere innanzitutto tra il tre cilindri turbo Firefly GSE T3 che è il parente stretto del 1.000 cc aspirato già offerto per le Fiat 500, la Panda e la Lancia Ypsilon e dispone di 100 cv di potenza massima e 190 Nm di coppia, vale a dire 5 cv e 63 Nm in più del 1.400 cc aspirato che va a sostituire. Ci sono poi due turbodiesel, il 1.600 cc MultiJet da 130 cv che è stato rinnovato per essere in linea con la normativa anti-inquinamento Euro 6d obbligatoria dall'inizio del 2021 e infine anche il 1.300 cc MultJet da 95 cv. Il listino della nuova gamma Tipo, partirà da circa 14mila euro.