Fiat Topolino: cinque interpretazioni uniche in collaborazione con Disney

La Fiat Topolino rende omaggio all’omonimo cartone animato (in inglese Mickey Mouse) che compie un secolo. Una storia che risale agli anni ’30: Topolino è il nome italiano di Mickey Mouse, e il soprannome che è stato dato alla prima iconica Fiat 500. Oggi, Topolino è il nome del nuovo quadriciclo elettrico.

La presentazione delle cinque Topolino one-off si è svolta a Casa 500, al quarto piano della prestigiosa Pinacoteca Agnelli, un’esperienza unica, un affascinante viaggio tra arte e storia, in occasione dei 100 anni Disney, dei 95 anni di Topolino e del centenario del Lingotto.

Fiat e Disney: il fil rouge di Topolino

Le storie di Fiat e Disney hanno radici forti, entrambe festeggiano i 100 anni, e si intrecciano l’una all’altra. Vale lo stesso per le Topolino, l’icona Disney e la primissima Fiat 500, che hanno ispirato per decenni gli artisti, la street art e la moda. Le due case hanno in comune molto più di un nome: il Dna, l’autenticità, ed entrambi condividono l’importanza di portare alle persone semplicità, calore e gioia. Ed entrambi vogliamo mostrare il mondo, e il futuro, con un sorriso e con ottimismo e parlare ad un pubblico più giovane. La nuova Fiat Topolino avrà dunque in questo contesto un ruolo importante: nasce per portare alle persone una mobilità elettrica con un “sorriso”. Oggi sono orgoglioso di presentare il nostro tributo a Disney: cinque Topolino molto speciali e uniche, ispirate all’iconico personaggio Disney che ha dato il nome alla nostra Topolino negli anni Trenta.

Per celebrare l’affascinante collaborazione, si è scelto di andare oltre il consueto evento automobilistico, dando vita a un progetto coinvolgente che ha visto la collaborazione di due team di designer con competenze diverse. Insieme, si sono divertiti a creare qualcosa di magico, trasformando “Mickey Mouse” in una vera e propria musa.

Cinque modelli unici in mostra

Le Fiat Topolino one-off rappresentano un suggestivo viaggio attraverso il tempo e l’arte, dall’origine di entrambe le Topolino fino ai giorni nostri. L’obiettivo era creare qualcosa di iconico in grado di unire le forze di due icone.