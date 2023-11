Fiat Topolino pronta per il Black Friday

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Fiat Topolino si prepara ad un altro evento a Milano: l’Amazon Black Friday Fun House, aperto al pubblico fino al 26 novembre in via De Cristoforis 1, nel cuore moderno della città vicino a piazza Gae Aulenti.

Topolino: protagonista del Black Friday Amazon

L’Amazon Black Friday Fun House è una realtà dove poter vivere esperienze originali e immersive alla scoperta delle offerte del Black Friday e delle idee regalo per la prossima stagione natalizia, il tutto all’insegna del gioco e del divertimento. Avvolti in un’atmosfera tipica degli anni ’80 e ‘90, i visitatori possono accedere alle diverse aree tematiche (Charity, Gaming, Amazon Fresh, Beauty e Made in Italy) e lasciarsi ispirare dai prodotti esposti, tutti corredati di un QR code che i visitatori possono scansionare per scoprire le informazioni direttamente su Amazon.it.

Protagonista assoluta la Fiat Topolino, il nuovo quadriciclo votato alla mobilità sostenibile, alla felicità e alla Dolce Vita. Esposta all’evento nella versione chiusa, il nuovo modello eclettico è la soluzione di micro-mobilità accessibile a tutti, a partire dai 14 anni, che consente di andare ovunque grazie alle sue dimensioni contenute e alla tecnologia 100% elettrica. E per un veicolo così speciale FIAT ha realizzato anche una rivoluzionaria customer experience, ispirata alle piattaforme di e-commerce più popolari, che semplifica e rende divertente il processo di acquisto totalmente digitale e con la possibilità della consegna a domicilio.

Topolino: le caratteristiche tecniche

Disponibile nelle versioni aperta e chiusa, la Topolino ha dimensioni estremamente contenute rispetto ad una normale autovettura (2,53 metri di lunghezza) e vanta una straordinaria maneggevolezza, che la rende perfetta nell’impiego cittadino. La semplicità è il suo segreto: un solo colore (Verde Vita), un design delle ruote ed un unico approccio estetico degli interni. Inoltre, il nuovo modello riaccende il desiderio di viaggiare in città senza stress in tutta sicurezza, merito anche della velocità massima limitata a 45km/h, che si adatta perfettamente alla nuova tendenza dei limiti di velocità di 30 km/h nelle città. Entrambe le varianti, aperta o chiusa, sono caratterizzate da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa. Non ultimo, la Topolino offre un’abitabilità straordinaria, data dai due sedili disallineati; un’ampia superficie vetrata, che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza; e, soprattutto, i vani portabagagli posizionati in modo strategico. Uno di questi, posto tra il guidatore e il passeggero, può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno.