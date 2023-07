Fiat Topolino, ritorna formato quadriciclo ed elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La microcar elettrica della Fiat si chiama Topolino, come la prima Fiat 500 del 1936 che, di fatto, si può considerare la madre di tutte le utilitarie. La denominazione viene oggi ripescata per la Fiat più piccola di sempre derivata dalla Citroën Ami, il quadriciclo leggero più venduto in Italia guidabile anche dai quattordicenni con il patentino Am per i motorini. La Fiat entra con la nuova Topolino nel settore che sta trasformando la mobilità urbana e in cui le microcar elettriche a due posti avranno un peso crescente, vuoi per l’indole green e le dimensioni nonché per i prezzi inferiori a quelle delle citycar tradizionali. Rispetto alle quali, però, i quadricicli offrono minori livelli di sicurezza per le dimensioni per l’assenza di utili dispositivi come l’Abs, oltre che un confort che risente della mancanza delle sospensioni e del condizionatore.

Fiat Topolino, tutte le foto della versione aperta della microcar elettrica Photogallery32 foto Visualizza

Fiat Topolino, due versioni in stile made in Italy

Esteticamente la parentela tra la Topolino e il quadriciclo francese, il più veduto in Italia e dal quale è stato estrapolato anche l’Opel Rocks-e, è tradita essenzialmente dalle dimensioni quasi speculari a quelle della Ami. poiché è lunga 2,41 metri. Infatti, la personalizzazione made in Italy poggia sulla definizione del frontale e della coda attraverso stilemi ispirati alla 500 del 1957. In sostanza, fuori niente richiama l’aspetto della prima Topolino dalla quale l’odierna eredita solo la denominazione con cui, però, spesso è stata soprannominata anche la 500 degli anni Cinquanta. Ed è proprio a quest’ultima, e alle sue eredi arrivate una quindicina di anni fa, che la nuova Topolino si riallaccia nel quale sono disseminati due serie di gruppi ottici rotondi sovrapposti e un po’ sfalsati, la bombatura arcuata che percorre il muso e il disegno del coperchio di quello che sarebbe il cofano. Posteriormente la parentela è trasmessa dalla sagomatura della coda, dalla forma dei fari e dall’elemento ispirato al paraurti cromato di un tempo, proposto anche anteriormente. Questi tratti sono presenti sia sulla Topolino con carrozzeria chiusa sia in quella aperta, priva di portiere sostituite da cordoni di ritenzione per i passeggeri come sulle spiaggine di moda negli anni Sessanta e di padiglione, rimpiazzato da un tendalino. In entrambi, i casi la carrozzeria verde pastello e assieme ai cerchi bicolore e ai retrovisori rotondi con calotte effetto cromato completa un quadro dal sapore vintage.

Loading...

Fiat Topolino: le foto della prima passerella della microcar elettrica Photogallery4 foto Visualizza

Fiat Topolino, dentro è piccola ma non angusta

L’abitacolo della Topolino personalizzato dai rivestimenti in tela bicolore è impostato come quello dell’Ami e ospita due adulti, grazie ai sedili sfalsati con quello di destra fisso per evitare il contatto ravvicinato tra le spalle dei passeggeri. Dietro alla selleria c’è una piccola zona per i bagagli, mentre davanti al passeggero c’è un vano in cui si può riporre un piccolo trolley. La plancia integra il piccolo display della strumentazione e il supporto per i device che, di fatto, possono essere il sistema multimediale della Topolino. Disseminati nell’ambiente ci sono utili ganci per appendere borse e reti fermaoggetti nei pannelli delle porte sulla Topolino chiusa, che ha anche il tetto panoramico oscurabile con una tendina.

Fiat Topolino, il cuore è francese

Il motore elettrico della Topolino di origine francese è sistemato posteriormente, sviluppa 8 cavalli ed è alimentato da una batteria da 5,5 kWh, che si ricarica con impianti fino a 3 kW in meno di quattro ore e che promette un’autonomia di 75 chilometri. Il powertrain spinge la Fiat più piccola di sempre fino a 45 all’ora, velocità che la rende adatta all’omologazione come quadriciclo leggero nonché alla guida da parte dei quattordicenni con il patentino Am.

Fiat Topolino, commercializzazione e personalizzazioni

La Topolino del 21esimo secolo sarà commercializzata da novembre nella versione chiusa e in quella scoperta, battezzata Dolcevita. Denominazione che ha debuttato anni fa per trasformare la Chrysler 200C senza grossa fortuna in Lancia Flavia Cabriolet e adesso presente nella gamma 500. Le due versioni possono essere anche personalizzate, per esempio, con adesivi effetto legno per le fiancate della Topolino berlina e adesivi con fasce bicolore per il tendalino della cabriolet. Tra gli optional ci sono il portapacchi da applicare sulla coda delle vettura, la ventola supplementare per l’abitacolo con attacco Usb, lo speaker Bluetooth e i coprisedili che si trasformano in teli spiaggia.