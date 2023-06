Fiat Topolino, la variante glamour della Citroën Ami

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima foto ufficiale per la nuova Fiat Topolino, quadriciclo elettrico a due posti derivato dalla Citroen Ami. Modello che riporta su strada la storica denominazione Topolino, sorprende nella prima foto ufficiale per l’assenza delle portiere, sostituite da una corda dallo stile nautico.

Nuova Fiat Topolino elettrica

Nonostante nel comunicato stampa di presentazione non venga citata la parentela con la Citroen Ami, la Fiat Topolino è la “quasi gemella” del quadriciclo francese e della terza sorella Opel Rocks-e. Rispetto ai due modelli già in vendita la Topolino si differenzia per il frontale, a partire dai fari che riportano la mente al modello 500 Topolino del 1936, per l’assenza delle portiere e per un nuovo rivestimento della plancia. Se le porte saranno probabilmente disponibili sul modello commercializzato, il rivestimento degli interni, il tetto apribile in tela e i cerchi montati sottolineano una maggiore cura dei dettagli.

L’autonomia della Fiat Topolino

Quanti chilometri potrà percorrere la nuova Fiat Topolino elettrica? Nell’attesa di scoprire la scheda tecnica ufficiale, la Topolino (come la Citroen Ami) avrà probabilmente un’autonomia dichiarata di 75 chilometri grazie alla batteria da 5,5 kWh abbinata ad un motore da 6 kW. Come sulla Ami arriveranno dotazioni come i fari a Led, mentre mancheranno accessori fondamentali come Abs e climatizzatore. Guidabile dai 14 anni con patentino AM, si ricarica in 3 ore tramite una tradizionale presa a 220 volt.