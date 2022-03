Fiat X 1/9: la piccola sportiva che gli americani chiamarono «Little Ferrari»

Più prosaicamente, ma anche prevedibilmente, grandi elogi furono riservati alla tenuta di strada: i Mc Pherson sui due assali, infatti, erano perfettamente in grado di esaltare le qualità intrinseche della disposizione meccanica a motore centrale; semmai qualche avvertenza fu lanciata affinché la sensazione di sicurezza presente al volante della X 1/9 non inducesse qualcuno a sorpassare i limiti dell’auto valutando troppo ottimisticamente i propri, caso in cui diventava molto difficile porre rimedio senza danni.

Anche il consumo fu lodato universalmente: 7/8 litri per 100 km erano sufficienti per divertirsi anche sul misto, non mettendo in eccessiva difficoltà i due giovani cui si è accennato.La mancanza della quinta marcia fu superata solo dopo sei anni dal debutto con l’introduzione, nel 1978, della versione Five Speed che, oltre all’agognato aggiornamento, presentava un nuovo motore da 1,5 litri per 85 CV e modifiche alla carrozzeria che però fecero discutere; in particolare l’adozione dei paraurti tipo USA, conseguenza del fatto che era rimasto l’unico mercato importante per la Fiat X 1/9, ed il cofano motore che divenne esageratamente bombato.

All’interno gli interventi ci paiono contraddittori: migliorata la forma e la qualità dei rivestimenti; banalizzati invece plancia e strumentazione che perdono l’originalità delle origini ed inopportune certe stranezze come i comandi della climatizzazione a botticella della Fiat Ritmo ed una leva del cambio a forma di testa di serpente: entrambi inutilmente originali e poco pratici.

L’auto però, grazie all’inedito livello prestazionale, diventa una piccola Gran Turismo sportiva veramente godibile a tutto tondo, tanto che gli americani la elevano al rango di “Little Ferrari” e noi, per una volta, siamo d’accordo con loro. Nel 1982 cambia nome: non più Fiat ma Bertone che, dal canto suo, parte con una raffica di versioni sempre più vistose denominate “IN’” Lido; VS; Gran Finale, con qualche occasionale sbandata verso il kitsch.

Ed è un peccato per una macchina così carina; non si può negare tuttavia che, dal punto di vista collezionistico, queste serie speciali possano essere molto interessanti; noi però sceglieremmo una Five Speed per viaggiarci ed una prima serie, possibilmente Verde chiaro, da collezione; costo da preventivare dai quindici ai diciottomila Euro per esemplari perfetti.