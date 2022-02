Fibercop, ok Antitrust che accoglie gli impegni di Tim, Fastweb e Tiscali

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Via libera dell’Antitrust al progetto Fibercop. L'Autorità ha concluso il procedimento sugli accordi di accesso all'infrastruttura accettando gli impegni proposti da Tim, Fastweb, Tiscali e dalle società del fondo Kkr. L'istruttoria, riferisce una nota, era stata avviata il 15 dicembre 2020 per la presenza di numerosi problemi concorrenziali. In particolare, sottolinea l’Autorità, si sarebbe ridotta la concorrenza nei mercati all'ingrosso delle telecomunicazioni.

I rischi per la concorrenza

«I rischi concorrenziali evidenziati...