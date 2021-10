Fibra, calcio, film tutto incluso: scoppia la battaglia delle offerte tv

3' di lettura

L'avvento del calcio su internet, con Dazn, ha aperto la porta a una nuova fase nel mercato telecomunicazioni italiano: la battaglia delle offerte tutto incluso, internet, calcio, serie tv, film. Tutto. E a un prezzo iper popolare. Di fondo c'è l'interesse a conquistare, con l'esca del calcio, i tanti italiani che ancora non si sono abbonati alla banda ultra larga. L'Italia è agli ultimi posti in Europa, per tasso di adozione.

Ma le offerte vanno incontro anche alla nuova esigenza di poter avere in un solo pacchetto le varie partite di calcio di campionato e Champions, ora sparse tra molti attori. L'ultimo asso l'ha calato Tim, con l'offerta Tim Vision Gold: fino al 15 novembre, si può sottoscrivere un abbonamento a 29,99 euro al mese sino a settembre 2022 (anziché 44,99 euro al mese) con TimVision Box incluso e tutti i contenuti TimVision e dei suoi partner: Disney+, Netflix, ma anche Dazn e Infinity+; incluse quindi sette partite su dieci della Serie A e quelle della Champions.

Le offerte e gli sconti

In più, con questo pacchetto la fibra di Tim è gratis fino al 31 dicembre. Che altrimenti costa 29,90 euro al mese.Negli ultimi mesi i super sconti li ha fatti invece Sky, motivata a conservare i propri clienti dopo la perdita dei diritti tv sul calcio.La sua fibra costa 24,90 euro al mese per 18 mesi – ma è possibile a volte trovare anche la promozione a 18,90 euro al mese – più eventualmente 14,90 (invece di 25) per avere Sky Tv (show e serie). Ci sono 9 euro di attivazione invece di 148.Anche in questo caso, come con Tim, c'è un router WiFi (“hub”): lo Sky Q. Prezzo totale 39,80. Sale a 44,80 euro se si vuole anche il calcio (tre partite su dieci della serie A e tutta la serie B; una selezione di partite di campionati europei). Un altro pacchetto a 44,80 euro al mese include fibra, Sky Tv e Netflix (senza il calcio).

Anche Wind Tre è nella “partita” del calcio, con una formula che riflette la sua strategia tariffaria tipica: semplicità, prezzo basso anche se magari non proprio un pacchetto completo di tutto.Con un'offerta fibra (da 22,99 euro al mese in su) c'è dentro anche un anno di Amazon Prime, inclusi i relativi match del mercoledì.Vodafone ha da anni il box Vodafone Tv, con film, programmi per la famiglia e da qualche tempo anche Amazon Prime e Now Tv.

Sono pacchetti che si sommano al costo della fibra Vodafone. Si parte da 12 euro al mese (5 il primo) per avere solo serie tv e show di Now/Sky; 15 euro (ma 3 euro di sconto sul canone fibra) per avere invece calcio e sport di Sky. A 25 euro (ma 5 euro di sconto sul canone fibra) per avere tutto Now/Sky (serie tv, show, calcio). La fibra parte da 24,90 euro al mese. Fastweb ha solo tre mesi di Discovery+: sorprende per l'operatore che ha introdotto, vent'anni fa, la tv su internet in Italia.Comunque si scelga, c'è uno sconto indubbio nell'attivare questi pacchetti con gli operatori, secondo una rilevazione SosTariffe.it per il Sole24ore. Il costo arriva quasi a dimezzarsi con offerte che includono cinque pacchetti streaming, rispetto al costo di tutti assieme acquistati separatamente.