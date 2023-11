Fibra ottica: la transizione green passa per la banda ultralarga

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

I cambiamenti climatici stanno provocando una serie di effetti di portata sempre maggiore, motivo per cui oggi è fondamentale invertire la tendenza, promuovendo un sistema produttivo orientato alla sostenibilità ambientale.

All’interno dell’UE, la consapevolezza dell’importanza di accelerare questa transizione verde si è tradotta nel Green Deal europeo, vale a dire l’insieme delle iniziative promosse dalla Commissione Europea per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050.

Naturalmente, per raggiungere l’obiettivo è necessario intervenire in numerosi ambiti ed è auspicabile che alla causa aderiscano tantoistituzioni e imprese, quanto privati cittadini.

Senza dubbio, uno dei fronti su cui si gioca una partita fondamentale è quello della digitalizzazione, che è determinante per arrivare alla costituzione della cosiddetta Gigabit society, la società che si contraddistinguerà per connessioni e interconnessioni ultraveloci. Un processo che, inevitabilmente, passa per la diffusione sempre più capillare e uniforme, su tutto il territorio UE, della fibra ottica.



Con il passaggio dall’ADSL alla fibra crescono performance e sostenibilità

La fibra ottica è una connessione a banda ultralarga, che si caratterizza cioè per una velocità effettiva in download di almeno 30 Mbps.

Al di sotto di questo valore minimo si fa riferimento alla banda larga, che contraddistingue una tecnologia ancora oggi presente in diverse aree d’Italia come l’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), basata sul tradizionale doppino telefonico in rame utilizzato per le comunicazioni telefoniche.

Si tratta di una connessione ormai obsoleta, con una velocità massima di 20 Mbps e deilimiti piuttosto importanti, come per esempio il processo di upload piuttosto lento, la riduzione delle performance in base alla lunghezza della linea e una certa vulnerabilità alle interferenze elettromagnetiche e alle condizioni atmosferiche.

Nel corso degli anni le linee ADSL si sono evolute, dapprima con la comparsa della tecnologia VDSL(Very high bit rate DSL). Si tratta delle cosiddette reti miste, in cui una parte del percorso è coperta dalla fibra ottica mentre l’ultima porzione del tragitto prevede il cavo in rame.

Sono sistemi VDSL le reti FTTC (Fiber to the Cabinet), con cui la fibra può raggiungere una velocità massima di 100 Mbps in download e di 30 Mbps in upload. Naturalmente, le prestazioni dipendono dalla lunghezza del tratto coperto dal cavo in rame.



Una soluzione più efficiente è rappresentata dai sistemi EVDSL, che includono le reti FTTC più performanti, con cui è possibile raggiungere una velocità massima di 200 Mbps in download, con il supporto di un modem compatibile.

Quando il collegamento in fibra va dalla centrale all’abitazione, invece, l’architettura di rete è la FTTH (Fiber to the Home), la tecnologia future-proof in grado di offrire il meglio in termini di prestazioni.

Il graduale passaggio dall’ADSL alla fibra FTTH ha permesso di volta in volta di beneficiare di connessioni non soltanto sempre più performanti ma anche più sostenibili, visto che esse richiedono un minore sfruttamento di risorse esauribili, assicurano un’elevata resistenza all’usura e hanno bisogno di poca manutenzione. Tutto questo è dovuto all'assenza del rame, un metallo esauribile che necessita processi di estrazione e trasformazione.

Inoltre, le reti in fibra ottica comportano anche dei consumi energetici ridotti rispetto all'ADSL, che si avvale esclusivamente del doppino telefonico. In particolare, secondo Open Fiber il risparmio può arrivare fino all’85% con le infrastrutture FTTH.

Ciò avviene perché le reti in fibra sono composte da elementi passivi, ovvero componenti che non richiedono l’erogazione continua di energia elettrica come succede invece per i cavi in rame.



Offerte combinate: fibra FTTH e luce green

Per disporre di una connessione efficiente e dall’impatto ambientale più contenuto è possibile rivolgersi a operatori come Sorgenia, prima green-tech energy company in Italia, che propone offerte fibra con cui è possibile usufruire di una velocità di connessione fino a 2,5 Gbps in download, con tecnologia FTTH. In alternativa, nelle aree del territorio ancora non raggiunte da quest’architettura di rete, Sorgenia permette di usufruire della fibra FTTC più performante, in grado di raggiungere i 200 Mbps in download.

La fibra ottica è proposta in bundle con il gas, la luce oppure con entrambe le forniture. In ogni caso, con l’energia elettrica di Sorgenia è sempre possibile impattare meno sull’ambiente, dato che viene prodotta da fonti 100% rinnovabili.

L’attenzione della green-tech energy company per la sostenibilità si traduce in vantaggi interessanti anche per i possessori di auto elettriche. Ogni ricarica presso una colonnina pubblica, infatti, è soggetta al 10% di sconto avvalendosi di MyNextMove.

Si tratta dell’app di Sorgenia per trovare le stazioni più vicine, in quanto possiede una mappa che copre il 90% delle colonnine presenti sul territorio nazionale e permette di individuare con un filtro quelle che utilizzano energia 100% green. Inoltre, attraverso l’applicazione è possibile pagare la ricarica anche direttamente da smartphone.



La digitalizzazione riduce lo spreco di risorse

Oltre che per il basso impatto ambientale, la fibra ottica sta favorendo la rivoluzione sostenibile anche perché si sta rivelando fondamentale per la diffusione capillare di tutta una serie di servizi digitalizzati che contribuiscono a ridurre in modo piuttosto significativo lo spreco di risorse.

Nel dettaglio, l’accelerazione del processo di transizione digitale sta per esempio determinando la diminuzione dell’impiego di documenti cartacei, che a sua volta permette di preservare maggiormente le foreste.

Inoltre, la digitalizzazione permette di lavorare da casa in modo efficace e produttivo, così come di evitare una serie di spostamenti del quotidiano che generalmente si effettuano per mezzo dell’automobile.

Anche secondo il Transport and Environment Report 2022 dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), del resto, le tecnologie digitali sono un elemento chiave nella transizione alla mobilità sostenibile, dato che mitigano l’impatto del settore dei trasporti sull’ambiente, contribuendo sia alla riduzione dell’inquinamento atmosferico che di quello acustico.

Inoltre, secondo l’EEA la digitalizzazione del settore della mobilità permette di generare una grande quantità di dati, informazioni che possono essere analizzate e utilizzate per rendere i trasporti più sicuri, efficienti e sostenibili.



Le prospettive delle reti FTTH in fibra

La fibra FTTH è stata progettata e sviluppata come una tecnologia future-proof, in quanto, a differenza di altri sistemi di rete, è un’infrastruttura scalabile, in grado di assicurare performance sempre più elevate, con una roadmap evolutiva che prevede un progressivo incremento delle performance nel corso dei prossimi anni.

Nel dettaglio, le reti realizzate interamente in fibra ottica potranno raggiungere fino a 40 Gbps in downstream e 10 Gbps in upstream, una capacità che sosterrà la diffusione di tecnologie avanzate come la realtà aumentata e virtuale, la guida autonoma, l'IoT e internet tattile.

Già oggi l’ultrafibra con tecnologia GPON (Gigabit Passive Optical Network) garantisce fino a 2,5 Gbps in downstream e 1,25 Gbps in upstream, offrendo anche un’infrastruttura compatibile con un uso intensivo della larghezza di banda.

Il prossimo step sarà la tecnologia XG-PON (10 Gigabit Passive Optical Network), con il raggiungimento di una velocità di accesso alla rete fino a 10 Gbps in downstream e fino a 2,5 Gbps in upstream. È prevista, in seguito, l’evoluzione della tecnologia GPON con l’introduzione dello standard XGS-PON(10 Gigabit Symmetric Passive Optical Network), per arrivare a una velocità simmetrica di 10 Gbps sia in downstream che in upstream.

La tecnologia XGS-PON dovrebbe diventare la soluzione più diffusa per i sistemi di rete avanzati nei prossimi anni, tuttavia le reti attuali saranno compatibili anche con le infrastrutture di nuova generazione di tipo NGN (Next Generation Network).

Queste connessioni internet in fibra consentiranno di abilitare servizi d’accesso a banda ultra larga sempre più performanti, favorendo un’evoluzione che darà un ulteriore impulso alla digitalizzazione e all’utilizzo della tecnologia per la transizione green e lo sviluppo sostenibile.