Fibre pregiate e sostenibili, costumi femminili o per lo sport: le tendenze in spiaggia

Bikinis, focus sugli sport d’acqua

Bianca Bikinis è un brand di beachwear pensato per chi ama fare sport acquatici e quindi necessita di tessuti tecnici e modelli in grado di accompagnare il corpo.



La designer Bianca Forzano, di Reggio Calabria, si è lasciata alle spalle il lavoro in una società di consulenza per inseguire un disegno di vita all’insegna dell’emozione.

Vive nella Repubblica Dominicana, a Cabarete, dove insegna kite-surf, e nel 2014 ha dato vita alla sua capsule di bikini sporty-chic.

Il bikini nasce per essere innanzitutto comodo e adatto a praticare diversi sport, trendy nel taglio e nelle stampe, capace di contenere corpi tonici valorizzandoli nella loro femminilità. Bianca è riuscita a unire, nei modelli della sua collezione, stile glamour e qualità italiana con tessuti tecnici e confortevoli adatti all’attività sportiva.

Ogni capo, infatti, è realizzato interamente in Italia con materiali di qualità e cura dei dettagli, senza cuciture.

Specifica per il kite, la nuova capsule di croptop, avvolgenti grazie agli inserti elastici sulla schiena, e leggins ultraleggeri.

JenniPie, costumi come sorbetti

Jennifer Dalla Zorza è un nome noto nel mondo della lingerie. Con il brand JenniPie disegna capi che permettono alle donne di mantenere o ritrovare la propria femminilità. I costumi sono stati il passo successivo.

«Ho scelto di disegnare capi per la spiaggia che ricordassero i colori dei sorbetti alla frutta, così come i miei completi di lingerie si ispirano alla pasticceria, dai colori al packaging - racconta al Sole 24 Ore -. La linea mare è una evoluzione del prodotto. Uno dei capi iconici è il bikini base in lycra con lacci di tulle colorati. I colori? Dai cioccolati alle fragole e ciliegie fino al lime». E arrivano confezionati in cialde vere, waffle cup che Jennifer acquista in Germania.

L’ultima novità? Una Ape car itinerante allestita come un vero e proprio armadio delle meraviglie che a partire da Milano si muoverà in Italia per seguire le clienti.

«Una cabina armadio per la donna - dice -. Svilupperò l’idea a carattere nazionale con punti in diverse città. Un’idea sostenibile per abbattere anche i costi del negozio e rendere il prodotto più accessibile».



Seay certifica il riuso

Nasce per perseguire la filosofia del basso impatto ambientale. Così parte l’avventura di due amici, Alberto e Simone, che reinventano la loro vita lavorativa puntando sul mare.

Seay

Tessuti riciclati, una filiera produttiva a corto raggio, una distribuzione carbon neutral, un packaging organico e compostabile sono le caratteristiche della produzione. Ma non solo. I due soci hanno scelto di offrire un green bonus a tutti i clienti che decidono di restituire a Seay un loro indumento usato che non indossano più e che finirà in discarica lì a poco.

Questi indumenti vengono riutilizzati dando vita al Modello Re3: Re-use, Re-sell o Re-generate. Grazie a un sistema di tracciamento mediante QR code, i clienti hanno la possibilità di verificare in tempo reale come sono stati impiegati i capi consegnati.

Bikini Mi.ma

Una vasta collezione firmata da Monica Solzi Cavalcabò, che ha disegnato capi in lurex e patchwork, bikini floral print, monospalla con le rouches e con maxi applicazioni di fiori in macramè. Le stampe navajo vengono armonizzate con lo stile batik. I colori, che si fondono insieme, vanno dal vinaccia al fucsia, dall’ocra al turchese.

Il taglio e le cuciture invisibili ridisegnano la silhouette. E per il pranzo in spiaggia o l’aperitivo una serie di kaftani, long skirt e gipsy pant, fanno da corredo ai costumi.



Giochi d’acqua, una storia di amicizia

Giovanna Meloni e Chicca De Spirt sono legate da una profonda amicizia e dall’amore per i costumi. È così che scelgono di crearne alcuni da regalare a nipoti e amiche. Ma presto la collezione Giochi d’acqua, che unisce nella parola Giochi i nomi delle due socie, diventa un lavoro a tempo pieno.

«Per l’estate 2021 abbiamo scelto di disegnare fantasie ispirate alla carta da parati e più in generale ai tessuti da arredo, tende e stoffe che rivestono cuscini e divani» racconta Giovanna. Le stiliste disegnano, infatti, i modelli, ma anche le diverse fantasie.

La collezione, venduta in showroom a Roma - dove le clienti si accomodano in poltrona e provano i diversi costumi a disposizione prendendosi il tempo di una scelta meditata -, raccoglie 11 bikini e otto modelli di costumi interi, tutti declinati in diversi varianti di colore. In tutto vengono prodotti 800 capi ogni anno. A questa collezione si affianca quella dei vestiti e degli abiti da sera.

Bikiamanì, lusso sulla sabbia

Giulia Marullo e Chiara Penteriani sono cugine da sempre appassionate di tessuti e di moda, un amore che ereditano dalla designer Antonella Privitera, madre e zia delle fondatrici del brand Bikiamanì.

La collezione si compone di costumi due pezzi e interi creati per valorizzare il corpo attraverso importanti dettagli e tessuti esclusivi. Ai modelli classici si affiancano capi ricercati anche nelle forme innovative. In tutto ogni anno vengono prodotti circa 2-3mila pezzi.

«Il tessuto utilizzato, che si chiama “sentitive”, è una lycra Made in Italy ecosostenibile e che rispetta l’ambiente in tutto il suo ciclo di produzione e lavorazione» dice Giulia. Tanto che l’azienda che la produce collabora con il WWF e con la World Land Trust.

Anche la realizzazione è prodotta interamente in Italia, in piccoli laboratori artigianali scelti sul territorio. «Producono per noi due laboratori vicino a Roma», spiega.

A indossare i costumi della collezione estiva quest’anno per la campagna pubblicitaria sono proprio le due designer.

KC Beachwear, pattern sotto il sole

Una realtà artigianale nata nel 2011. Katinka Welbergen e Consuelo Vuolo, le due fondatrici del brand KC beachwear, hanno da subito fatto proprio come segno distintivo il disegno geometrico ed etnico. I costumi si abbinano poi a capi per la spiaggia, in lycra, viscosa, seta e cotone.

«Le collezioni vengono sviluppate in un archivio di Como con stampe anche del passato - spiega Consuelo -, magari modificandone i colori e rendendoli più attraenti per il mare. Abbiamo particolare attenzione per la vestibilità e quindi abbiamo creato moltissimi modelli per ogni fisicità».

I tessuti utilizzati sono della qualità più alta, sia la lycra che le mussole per i fuori acqua, cotone/seta e viscosa per disegnare i pattern.

«Purtroppo quest’anno non siamo presenti a Milano, ma solo a Forte dei Marmi. perchè il Covid non ci ha permesso di creare una nuova collezione (per impossibilità di accedere anche agli archivi) - dice -. fortunatamente la collezione 2020 era molto vasta. Stiamo comunque seguendo le nostre clienti con una vendita molto assistita e guidata dal nostro team via whatsapp».