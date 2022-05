Fidimed e Bcc Altofonte: finanziamenti a sostegno delle imprese ricettive

Ascolta la versione audio dell'articolo

Accesso facilitato al credito per le imprese della filiera turistico-ricettiva della provincia di Palermo, per spese di gestione e investimenti, con cui superare la crisi provocata dalla pandemia.

Lo prevede il protocollo di intesa sottoscritto nei giorni scorsi da Consorzio fidi Fidimed con la Bcc di Altofonte e Caccamo e Federalberghi Palermo. Protocollo di intesa che si inserisce nell’ambito del Fondo emergenza imprese Sicilia, iniziativa promossa dalla Bei con la Regione siciliana e il gruppo Iccrea Banca: il fondo assegna un budget di 25 milioni a sostegno delle imprese del settore della ricettività.

In dettaglio, la Bcc di Altofonte e Caccamo assicurerà una corsia preferenziale alle richieste delle imprese associate a Federalberghi Palermo e che rientrano nella convenzione; Fidimed curerà con altrettanta rapidità la pre-istruttoria e fornirà le necessarie garanzie per l'ottenimento di un credito di esercizio veloce e coerente con le necessità degli imprenditori di avviare la stagione turistica alle porte potendo contare su una adeguata copertura finanziaria; Federalberghi promuoverà presso gli associati il ricorso a queste opportunità.

«È un meccanismo straordinario per rispondere ad una situazione di emergenza – dice Fabio Montesano, amministratore delegato di Fidimed – e ci aspettiamo risultati importanti a favore di uno dei settori più colpiti dalla pandemia». Fidimed, confidi nazionale 106 vigilato da Bankitalia, che oggi terrà l’assemblea dei soci, ha chiuso il 2021 in forte crescita: «Grazie ad un nuovo modello organizzativo più efficiente e dinamico e ad una forte spinta sul settore del direct lending, i ricavi sono più che raddoppiati attestandosi a circa 10 milioni, utile netto a 410 mila euro (in aumento del 60% rispetto all'anno precedente) e Cost Income Ratio contenuto al 43% dal 64,7% del 2020» spiegano dal Confidi. Nel 2021 ha erogato oltre 200 milioni di finanziamenti diretti alle Pmi tramite “Progetto Easy Plus” in partnership con Banca Progetto, cui si aggiungono quasi 30 milioni di garanzie emesse. Il Piano industriale al 2024, pur tenendo conto della fine delle agevolazioni statali legate alla crisi pandemica, punta al raddoppio dei volumi di attività, fra erogazioni dirette, garanzie rilasciate al sistema bancario e comparto fideiussioni. Il Piano prevede anche investimenti in innovazione tecnologica per orientare le attività creditizie verso il modello fintech.

«Il nostro impegno verso le categorie economiche, che rispetto ad altre hanno maggiormente risentito della pandemia, vuole andare oltre il Fondo emergenza – dice Giovanni Tusa, presidente della Bcc di Altofonte e Caccamo–. ed è per tale motivo che, dando seguito alla fattiva collaborazione intrapresa con Fidimed, siamo disponibili a sviluppare ulteriori iniziative di sostegno al credito delle imprese operanti nel settore del turismo».