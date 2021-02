Fiducia a Draghi, in corso il dibattito alla Camera. M5S espelle i 15 senatori che hanno votato no

11:24 Ft: riforme Draghi occasione unica, politici lo sostengano

«Le riforme di Draghi sono un’opportunità irripetibile per gettare le basi per un futuro decisamente migliore per l’Italia. È imperativo che i litigiosi politici italiani sostengano il premier e non ne paralizzino» l’azione «per trarne vantaggio in vista delle prossime elezioni». Lo scrive il Financial Times in un editoriale dedicato al discorso d'insediamento al Senato del neo premier. L’ex presidente della Bce è «l’uomo giusto» per attuare le riforme chiave di cui l’Italia necessita da tempo, ma «avrà bisogno di un alto senso di responsabilità da parte della classe politica italiana se vuole superare una crisi che ha giustamente definito la più grave dalla seconda guerra mondiale», sottolinea il quotidiano della City, avvertendo che «sarà vitale per l’Italia che Draghi resti in carica almeno due anni, fino alle prossime elezioni nel 2023, e non passi l’anno prossimo alla prestigiosa ma meno importante carica di capo di Stato». Nel suo intervento, Draghi «ha toccato le note giuste», avvertendo «che alcune forme di attività economica dovranno cambiare, anche radicalmente», prosegue il Ft, ammonendo che, se i politici italiani non dovessero sostenere l’ex presidente della Bce, «l'Italia e l’Ue rischiano di pagare un caro prezzo».