Fiducia nei media: Il Sole 24 Ore avanza ed è al secondo posto

Il report ha molti altri spunti di riflessione per l'industria dei media. Intanto, preoccupante, c'è sicuramente quel 38% di persone che oggi evita, in tutto o parzialmente, le notizie. Una news avoidance che è aumentata del + 9% rispetto al 2017 con punte molto alte in Brasile (è al 54%) e Regno Unito (al 46%). Alla base del rifiuto di informarsi ci sono intanto gli argomenti (per il 43% si parla troppo di politica e covid (43%); il sovraccarico complessivo di notizie che affatica (29%), l'effetto negativo sull'umore (36%) e infine un giudizio di non sufficiente imparzialità (29%). Un fenomeno che con la guerra in Ucraina è cresciuto soprattutto in Germania (+7% i news avoiders in rapporto al pre conflitto), Polonia (+6%) e Stati Uniti (+4%).

Passando ai modi di informarsi, la spinta al consumo di video digitali – sostenuta da piattaforme come Tik Tok, YouTube e Instagram – è in forte crescita ma resta prevalente la lettura di un articolo. In Italia a preferire il video è il 18% contro il 60% che sceglie articoli testuali. A pesare significativamente è la cattiva esperienza legata alla pubblicità pre-roll che allunga di molto il tempo di attesa del video. A premere di più il piede sul consumo di video sono soprattutto gli under 25.

Tornando alla fiducia nei media, dopo gli effetti positivi della pandemia, che aveva contribuito a farla crescere, il trend si è invertito ed è aumentata solo in 7 dei 46 stati esaminati dal Report mentre è scesa in 21, posizionandosi a un valore medio del 42%: dunque solo meno della metà degli intervistati si fida pienamente dell'informazione. Quanto all'Italia – storicamente più in basso - si attesta al 35%, con un calo del 5%.

Guardando al trend decennale internazionale, il Digital News Report mette in luce il declino della carta stampata (-32%), con a ruota quello della televisione (-24%). Hanno fatto meglio le radio (-12%), e l'informazione online (-2%), mentre a crescere, come abbastanza evidente, sono state le piattaforme dei social media (+15%).

Con un'ultima annotazione: dal 2013 ad oggi c'è un 12% in più di persone che ha smesso di informarsi. Mentre i giovani lamentano una bassa copertura delle tematiche che a loro più interessano.