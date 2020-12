Fielmann fa il bis a Milano e continua a crescere e investire in tutta Italia

L’impegno per l’ambiente e per Milano

Fielmann, che pianta un albero per ogni collaboratore ogni anno (a oggi sono oltre 1,6 milioni), ha donato al parco di via Morgagni 20 platani. «Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro. Per questo la responsabilità sociale d'impresa è per noi di fondamentale importanza, da sempre», spiega Ivo Andreatta, country manager Fielmann Italia. Gli alberi si andranno ad aggiungere ai conteggi di ForestaMi, l'iniziativa del Comune di Milano che ha l'obiettivo finale di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 sul territorio della Città metropolitana di Milano. «Questo intervento è solo il primo passo di un cammino di impegno e responsabilità sociale che Fielmann si impegna a percorrere in città – aggiunge Nicola Farise, store manager del nuovo punto vendita di corso Buenos Aires –. Fielmann ogni anno sostiene le istituzioni locali nei progetti cittadini. Per questo anche a Milano vogliamo dare il nostro contributo e siamo aperti a nuove proposte di sponsorizzazione e partnership», conclude Farise.

Il contributo per corso Vercelli

In occasione del Natale e come ulteriore omaggio alla città, Fielmann ha deciso di contribuire anche alla sponsorizzazione delle luminarie di corso Vercelli, dove si trova, come dicevamo il primo negozio della catena, aperto nel dicembre 2019.

Multinazionale dell’ottica

Fielmann è designer, produttore, distributore e ottico. Copre ogni fase della catena del valore ed elimina gli intermediari garantendo il miglior prezzo ai suoi clienti. Con oltre 25 milioni di clienti in Europa, si può dire che Fielmann abbia democratizzato il settore ottico, offrendo i grandi marchi al miglior prezzo garantito e occhiali di design con lenti graduate di alta qualità incluse a partire da 35 euro.

I protocolli di sicurezza

Nel nuovo store di Milano saranno disponibili tutti i servizi Fielmann, tra cui la consulenza personalizzata e l'esame gratuito della vista, nel rispetto degli standard igienici Fielmann: per questo motivo l'azienda dà la possibilità ai propri clienti di accedere al servizio di prenotazione degli appuntamenti, per telefono, direttamente in store oppure online. Il servizio di prenotazione anticipata sarà disponibile già prima dell'apertura con una piccola sorpresa per i clienti che confermeranno l'appuntamento.

I piani per l’Italia

A partire da luglio 2015 Fielmann è già sbarcata in sette regioni italiane: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto. La strategia di espansione in Italia punta a rafforzare la presenza sul territorio, raggiungendo una quota di 80 negozi nel lungo periodo, con un obiettivo di vendita di 700.000 paia di occhiali per un fatturato di 140 milioni. «Inserire l'Italia nella mappa retail di Fielmann è stata una scelta strategica importante, quanto naturale – sottolinea Andreatta –. Prima del 2015, molti clienti italiani si recavano nelle città oltre il confine, come Innsbruck, in Austria, ad esempio, per beneficiare di prodotti, servizi e garanzie che offriamo nei nostri store».



I risultati in meno di cinque anni

Fielmann ha già venduto oltre 400.000 paia di occhiali e punta a raggiungere, entro il primo trimestre del 2021, le 500.000 paia e più di 300 dipendenti italiani. La strategia retail predilige l'assunzione di dipendenti locali delle città coinvolte nelle aperture e un impegno costante nella formazione del proprio personale, a cui vengono corrisposti diversi corsi, inerenti alla consulenza e comunicazione con il cliente fino, ovviamente, alle questioni più tecniche. L'impegno dell'azienda a sostegno del territorio si traduce anche nella costante volontà di investire in progetti locali a supporto della comunità. «L'Italia è un Paese chiave per il mondo dell'eyewear, che abbiamo deciso di approcciare con una strategia di sviluppo sostenibile, nell'ottica di diventare un player di lungo termine – conclude Andreatta –. Desideriamo che Fielmann sia un punto di riferimento per il cliente italiano e che i nostri store siano luoghi in cui affidarsi a ottici e consulenti specializzati, capaci di trovare la soluzione migliore. È ciò su cui siamo focalizzati da ormai quattro anni e continuerà a essere la nostra priorità. Il cliente può provare migliaia di montature in totale libertà e avere la certezza di pagarle al miglior prezzo sul mercato e usufruire dell'esame gratuito della vista senza necessità di prenotazione».