Fiera di Berlino, 320 imprese italiane a caccia di turisti tedeschi

Destagionalizzazione

In tanti puntano al turismo destagionalizzato alla tedesca. Così la Calabria non offre solo mare ma anche montagna e piste da sci. «Solo in Calabria si può sciare guardando il mare, dalle nostre montagne a quota 2000 metri si vedono due vulcani, Stromboli e Etna, e lo stretto di Messina», hanno enfatizzato gli espositori della Regione Calabria Four seasons, puntando al turista tedesco anche d’inverno. Lo stesso vorrebbe fare la Sardegna, ma i collegamenti (voli) per l’isola sono penalizzati nelle stagioni non estive.

Si può, si deve fare di più. Cosa? Per Marina Lalli, presidente di Federturismo, «bisogna fare più formazione. Chi accoglie deve avere le giuste competenze, deve essere impeccabile e non può commettere gaffes». Per Lalli l’Italia ha eccellenze nelle scuole alberghiere ma il percorso di formazione nelle varie specializzazioni deve essere più chiaro. Inoltre gli investimenti nella digitalizzazione e nell’energia rinnovabile vanno potenziati, perché digital e green daranno una scossa anche al turismo. Santanché è fiduciosa che l’industria del turismo italiana quest’anno riuscirà a battere il record del 2019. Gli espositori italiani presenti all’ITB concordano. «Siamo partiti alla grande». Così come la Messe: «La Fiera resta un luogo d’incontro e di relazioni personali irrinunciabile», ha confermato al Sole24Ore Pier Goffredo Ronchi, direttore generale della Messe Berlin per l’Italia.