Fiera Internazionale del Tartufo Bianco ad Alba

Alba, la regina del Tuber Magnatum Pico, si prepara alla 92esima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. Nel solco della passata edizione, quest'anno si affronterà il tema della sostenibilità e dei rischi connessi al cambiamento climatico. Il pregiato fungo ipogeo è una perfetta rappresentazione dell'armonia naturale. Cresce in simbiosi con le radici degli alberi, laddove le condizioni climatiche si presentino particolarmente favorevoli. L'assenza di precipitazioni è un segnale preoccupante per l'ambiente, per le coltivazioni e anche per il tartufo, e l'edizione di quest'anno della Fiera intende sottolinearlo. Si preannuncia un'edizione ricca di occasioni di incontro, di eventi e di celebrazione dei sapori del territorio.



6/11 8/11 Menu