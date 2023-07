Fiera Milano, balzo del fatturato riviste al rialzo le stime sul 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il buon andamento delle 32 manifestazioni fieristiche e dei 61 congressi nei primi sei mesi dell’anno – con numeri anche superiori alle aspettative per eventi strategici, come Tuttofood, e grazie alla presenza di rassegne internazionali itineranti come Itma – hanno spinto i risultati economico-finanziari di Fiera Milano, che chiude la semestrale con utili pari a 25,7 milioni di euro, in deciso aumento rispetto ai 5,3 milioni di euro dello stesso periodo di un anno fa. In crescita anche i ricavi, che hanno raggiunto quota 132,2 milioni di euro, 16 milioni in più rispetto al primo semestre 2022, mentre l’Ebitda consolidato è stato di 41,6 milioni di euro, in miglioramento di 2,1 milioni rispetto al primo semestre 2022.

Le spese

L’effetto dei ricavi è stato infatti parzialmente eroso da maggiori costi di funzionamento, dovuti principalmente al rincaro dell’energia elettrica e ai maggiori costi del personale conseguenti alla riorganizzazione aziendale. L’Ebit è stato di 16,2 milioni di euro, in aumento dai 15,8 milioni di un anno fa. L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2023 presenta una disponibilità finanziaria netta di 63,8 milioni, contro i 29,8 milioni al 31 dicembre 2022. Un miglioramento dovuto al flusso di cassa positivo generato dell’attività operativa del semestre. «Questi risultati confermano che la ripresa post-pandemia è ormai consolidata e per questo, nonostante il contesto macroeconomico, riteniamo di poter migliorare le precedenti stime e di raggiungere, a fine 2023, un risultato posizionato nella parte alta del target di Ebitda a 70-80 milioni di euro», ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Francesco Conci.

L’operazione con parti correlate

Il cda della società, che ieri ha approvato la semestrale, ha inoltre approvato un’operazione con parti correlate tra Fondazione Fiera Milano (azionista di maggioranza di Fiera) e la propria controllata Fiera Milano Congressi. L’operazione prevede interventi tecnico-informatici destinati a migliorare l’attuale infrastruttura dati e telecomunicazioni del centro congressi Allianz-MiCo. L’impegno finanziario per il completamento del progetto non sarà superiore a 15 milioni di euro e sarà sostenuto, in parti uguali e senza alcun vincolo di solidarietà, da Fondazione Fiera Milano e da Fiera Milano Congressi.