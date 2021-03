Fiera Milano chiude il 2020 con perdite per 34,2 milioni e ricavi in calo del 73%

2' di lettura

L’unica consolazione è che i numeri negativi erano attesi e sono in linea con la media del settore. E che, Covid permettendo, c’è un Piano industriale elaborato per risollevare questi numeri. Fatto sta che Fiera Milano, il più grande gruppo fieristico italiano, ha comunicato la chiusura dell’esercizio 2020 con perdite del 73% nei ricavi (scesi da 279,7 milioni di euro a 73,6) e cali importanti per tutti gli indicatori: l’Ebitda scende da 106,1 milioni a 10,4 e il risultato netto è negativo per 34,2 milioni di euro, rispetto a un utile netto di 34,3 milioni del 2019.

La pandemia, del resto, ha piegato tutto il comparto fieristico, sostanzialmente fermo da ormai un anno, con l’eccezione di alcune settimane tra settembre e ottobre, con eventi però ridotti e di carattere minore.

«Si chiude un anno nel quale l’operatività e, di conseguenza, i risultati economico finanziari sono stati significativamente impattati dalla prolungata sospensione delle attività fieristiche e congressuali», spiega infatti l’amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Luca Palermo, commentando i risultati finanziari approvati ieri dal consiglio di amministrazione.

Palermo ha tuttavia ricordato che a febbraio il gruppo ha presentato il Piano strategico al 2025, «nel quale abbiamo definito le linee guida che ci accompagneranno nei prossimi anni per competere in un mercato di riferimento in rapida evoluzione e per confermare il ruolo di Fiera Milano quale player di riferimento del settore».

Nonostante l’incertezza sugli sviluppi della pandemia e delle campagne vaccinali, «con il nuovo piano abbiamo posto le basi per la ripartenza - aggiunge l’amministratore delegato -. Inoltre, i finanziamenti recentemente ottenuti, per un importo complessivo pari a 82 milioni di euro, ci consentono di rafforzare la flessibilità finanziaria in attesa di tornare ad una situazione di piena operatività e di dare sostegno all'esecuzione del Piano strategico».