Fiera Milano: Conci nominato amministratore delegato

2' di lettura

Prima riunione per il nuovo Consiglio di amministrazione di Fiera Milano, il principale gruppo fieristico italiano, composto da Carlo Bonomi, Francesco Conci, Ferruccio Resta, Michaela Castelli, Agostino Santoni, Monica Poggio, Regina De Albertis, Paola Annamaria Petrone e Elena Vasco. Il cda ha attribuito le cariche sociali sino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio di Fiera Milano al 31 dicembre 2025.

Francesco Conci, già amministratore delegato di Fiera Milano Congressi dal 2013 e direttore marketing strategico della società fieristica dal 2018 al 2020, è il nuovo amministratore delegato del gruppo e ha inoltre assunto la carica di direttore generale di Fiera Milano, in sostituzione di Luca Palermo, che ricopriva l'incarico dal 1° gennaio 2021.

«Sono certo che il nuovo consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato sapranno accompagnare Fiera Milano nel suo percorso di crescita, valorizzando il ruolo decisivo del nostro gruppo come piattaforma di sviluppo e internazionalizzazione per l’economia del Paese – ha detto il presidente carlo Bonomi –. Siamo consapevoli delle sfide che ci aspettano, ma siamo altrettanto fiduciosi che la solidità del modello di business di Fiera Milano e il talento e la professionalità delle sue persone possano essere elementi determinanti per il futuro del gruppo, chiamato sempre più a essere uno strumento di politica industriale in grado di generare valore per le imprese, le persone ed il territorio».

Il nuovo amministratore delegato e direttore generale, Francesco Conci, ha commentato: «Siamo pronti ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità che si presenteranno nel prossimo futuro, con la convinzione che Fiera Milano dovrà giocare un ruolo sempre maggiore nello sviluppo delle aziende italiane all'estero e porsi come un hub internazionale in grado di offrire una piattaforma unica per ospitare eventi rilevanti di portata mondiale».

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato, con riferimento a tutti i suoi componenti, che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità e che tutti posseggono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile e ha, inoltre, accertato che i consiglieri Michaela Castelli, Regina De Albertis, Paola Annamaria Petrone, Monica Poggio, Ferruccio Resta, Agostino Santoni, Elena Vasco sono in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti ai sensi del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana e ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/98.