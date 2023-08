Fiera Milano hub della farmaceutica mondiale: nel 2024 torna l'evento CPhI

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Milano hub internazionale delle scienze della vita e in particolare della farmaceutica. È un’ambizione che il capoluogo lombardo persegue da tempo, forte di un’industria farmaceutica importante e radicata in tutto il territorio regionale: se l’Italia è tra i principali poli farmaceutici europei, assieme a Germania e Francia, la Lombardia è la prima regione per presenza industriale - e tra le principali in Europa - con oltre 100 aziende e 24mila addetti (a cui ne vanno aggiunti 28mila nell’indotto), ma anche per investimenti in ricerca e sviluppo, che superano i 400 milioni di euro.

Attesi numeri record

Non è un caso dunque che Fiera Milano sia stata scelta per la seconda volta in appena tre anni come sede di CPhI, il più importante appuntamento internazionale dedicato a questa filiera industriale, dai componenti chimici ai macchinari, al packaging. La manifestazione itinerante (ogni anno si svolge in una città diversa), organizzata dalla multinazionale britannica Informa, tornerà nel quartiere fieristico di Rho dall’8 al 10 ottobre del 2024, dopo esserci stata nel 2021 e aver registrato ottimi risultati, nonostante la situazione ancora complicata, per le fiere, del post-pandemia. «Il prossimo anno ci attendiamo un evento record, in termini di numeri – spiega Sherma Ellis-Daal, brand director di CPhI per Informa –. Il prossimo novembre saremo a Milano per presentare l’edizione del 2024, ma già ora posso dirle che ci attendiamo circa 50mila visitatori e 2.500 espositori da oltre 170 Paesi. Abbiamo un ricco programma di conferenze e seminari, con oltre 200 appuntamenti».

Loading...

Lombardia cuore dell’industria farmaceutica

Ellis-Daal conferma che la scelta di Milano, per la seconda volta, è dovuta principalmente alla rilevanza della sua industria farmaceutica: «Dietro questa scelta ci sono sinergie importanti – racconta al Sole 24 Ore –. CPhI è il cuore del settore farmaceutico e Milano, ma più ancora la Lombardia, sono il motore dell’industria farmaceutica italiana, che assieme alla Germania è la più importante in Europa. L’Italia è il principale produttore europeo di ingredienti e conta un gran numero di produttori conto terzi in continua crescita. Questo ne fa il luogo ideale per un evento globale focalizzato sulle aziende farmaceutiche». «Ci sono pochissime località globali con una tale profondità e ampiezza di talenti locali e regionali – conferma Adam Andersen, executive vice president Pharma di Informa –. Ci aspettiamo una grande partecipazione internazionale, ma non mancheranno approfondimenti sulla produzione locale e regionale».

Quartiere fieristico e città attrattivi

Non solo: a spingere la candidatura di Milano è stata anche la presenza di un quartiere fieristico tra i più grandi e infrastrutturati d’Europa, spiega Ellis-Daal. «Milano è una città bellissima, ricca di cultura e buon cibo, e questo la rende attrattiva anche nei confronti dei nostri partecipanti, espositori o visitatori – aggiunge la brand manager di Informa –. Inoltre, il quartiere e la città stessa sono dotati dei servizi e delle infrastrutture adeguate, anche in termini di ricettività, per ospitare un evento internazionale come il nostro, che attrae una grande quantità di persone».

Un bel riconoscimento per il capoluogo lombardo e per la sua Fiera, che nel Piano industriale al 2025 Connect prevede, tra gli asset di sviluppo, anche la capacità di attrarre a Milano un numero crescente di grandi manifestazioni internazionali itineranti, proprio come CPhI. Tra questi, la fiera delle tecnologie tessili Itma, che si è svolta lo scorso giungo, o la manifestazione dedicata alla transizione energetica, Gastech, che si è svolta a Rho nel settembre 2022. «Metteremo a disposizione di CPhI Milano i servizi all’avanguardia e le migliori risorse del nostro quartiere – dice Roberto Foresti, vice-direttore generale di Fiera Milano –. I nostri quartieri si trovano in un contesto che dispone di infrastrutture all’avanguardia e di livello mondiale, sono ben collegati ai Paesi europei, asiatici e nordamericani, e questo ci rende particolarmente attrattivi per i grandi eventi internazionali».