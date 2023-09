Fiera del riso seconda soltanto all’Oktoberfest di Monaco

Ascolta la versione audio dell'articolo

la prima fiera d’Europa dedicata a un unico prodotto è l’OktoberFest di Monaco di Baviera.

Al secondo posto per numero di presenze c’è la Fiera del Riso di Isola della Scala, nel Veronese: il paese, poco più di 11mila abitanti, richiama ogni anno migliaia di appassionato di risotto. Lo scorso anno, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia di Covid, la Fiera ha raggiunto la 54esima edizione con oltre 500mila piatti serviti e oltre 400 imprese coinvolte.

La nuova edizione

Quest’anno gli spazi della fiera di Isola della Scala - oltre 35mila metri quadrati - e le cucine degli stand hanno riaperto ieri, 13 settembre, e rimarranno accessibili fino all’8 ottobre, facendo della pianura veronese - nel pieno del periodo di mietitura e raccolto del riso - un punto di riferimento per uno dei piatti simbolo della tradizione culinaria italiana, il risotto, cucinato con uno dei prodotti di punta dell’agricoltura veneta, il riso Vialone nano veronese IGP.

L’Osservatorio

Proprio Isola della Scala ha visto nascere, un anno fa, l’Osservatorio nazionale sul consumo di riso in Italia voluto da Ente Fiera di Isola della Scala, Consorzio di Tutela della Igp Riso Nano Vialone Veronese e Ente Nazionale Risi. In soli 12 mesi di osservazione del comparto, molte sono le sfide e le novità riscontrate, a cominciare dal crollo della produzione negli ultimi sei mesi (-17% dovuto anche alla perdita di 26mila ettari di superficie per siccità e 8mila ettari per abbandono) e dei consumi (-27% dei trasferimenti). Da segnalare anche l’aumento dei prezzi, in movimento così come le nuove tendenze del gusto fra i consumatori e le scelte della grande distribuzione.

«Abbiamo fortemente voluto la nascita di questo Osservatorio proprio per dare al comparto risicolo degli strumenti per affrontare le sfide presenti e future – spiega l’amministratore unico di Ente Fiera Isola della Scala Roberto Venturi –. Stiamo assistendo a una trasformazione delle abitudini degli italiani: essere in grado di analizzare annualmente trend e andamenti di mercato significa essere in grado di anticipare le scelte dei consumatori. Quindi, non solo risotto, ma altri tipi di utilizzo per il riso, soprattutto guardando a ciò che i giovani amano e consumano».