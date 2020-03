Fiere, anche Geneva Watch Days alza bandiera bianca fino a fine agosto La nuova manifestazione, nata con il format di presentazioni in hotel, è ora in programma dal 26 al 29 agosto di Paco Guarnaccia

A Ginevra un uomo con la mascherina attraversa la strada di fronte alla Cattedrale di Saint-Pierre. (Afp)

Anche l'evento Geneva Watch Days alza bandiera bianca e, visto l'evolversi della situazione causata dal Covid-19, cambia le sue date. Non si svolgerà più, quindi, dal 26 al 29 aprile ma viene spostato dal 26 al 29 agosto. A questo format nato all'insegna del “see now, buy now, resell now” avevano aderito diversi brand come Bulgari, Breitling, Gerald Genta, Girard-Perregaux, MB&F, Ulysse Nardin, De Bethune e Urwerk.

Ad annunciare la nascita dei Geneva Watch Days era stato, il 2 marzo scorso, il ceo di Bulgari, Jean-Cristophe Babin, dopo la cancellazione delle due principali fiere del settore orologiero (Baselworld di Basilea e Watches & Wonders di Ginevra): la nuova manifestazione si sarebbe dovuta svolgere in alcuni hotel di Ginevra per un pubblico limitatissimo tra rivenditori e media, in modo da evitare assembramenti di persone (e quindi seguendo le direttive decise dal governo svizzero a inizio mese).

Ma la crisi dovuta al coronavirus sta confermando che è difficile, soprattutto in questi giorni, programmare qualsiasi appuntamento prima dell'estate. Pertanto anche i Geneva Watch Days si sposteranno a fine agosto.

«Il rinvio ci consentirà non solo di essere tutti più al sicuro, ma anche di realizzare un evento più grande e con una maggiore presenza internazionale - ha commentato Babin -. Dal momento che ora il Covid-19 sta regredendo in paesi come Cina o Corea, potremmo eventualmente attirare oltre ai più importanti player europei, anche la clientela asiatica ». Nel frattempo è stato annunciato che entro la fine di aprile sarà online anche una piattaforma (www.gva-watch- days.com) dedicata all'evento attualmente in lavorazione.