Fiere, Bologna strappa a Verona il salone Asphaltica

BolognaFiere fa suo il salone Asphaltica, il più importante appuntamento europeo della filiera della strada e degli asfalti, nato nel 2003 e organizzato da Siteb (associazione Strade italiane e bitumi) e finora ospitato a Verona, dove nell’ultima edizione della scorsa primavera aveva richiamato oltre 40mila visitatori da 91 Paesi. Si tratta di una nuova, importante acquisizione del calendario fieristico di BolognaFiere, che ha già annunciato l’edizione 2024 nel quartiere Michelino dal 9 al 12 ottobre prossimo arricchita di settori espositivi e workshop, per abbracciare anche i settori della sicurezza stradale, della segnaletica e barriere. Così da completamento la filiera legata al ad asfalti e bitumi, che in Italia vale quasi 20 miliardi di euro, con 400 impianti e 40mila addetti diretti (500mila con l’indotto).

Assieme alla kermesse si trasferisce da Verona e Bologna anche Siteb, sigla che oggi rappresenta 200 realtà che contribuiscono a progettare, costruire e manutenere le strade, dai produttori di bitumi, conglomerati, membrane, polimeri per l’asfalto, macchinari e impianti ai fornitori di servizi e controlli per le strade fino a enti pubblici e liberi professionisti.

Evidente la soddisfazione per la doppia new entry di Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, reduce dall’aver appena incassato il via libera all’unanimità dai soci alla quotazione in Borsa (segmento Pro di Euronext Growth Milan) con un aumento di capitale di 15 milioni di euro. «Bologna è terreno fertile per il settore stradale e delle membrane impermeabilizzanti che tanto investe in innovazione e formazione. Abbiamo qui - ricorda Calzolari - una università con oltre nove secoli di storia con cui Siteb ha già iniziato a collaborare sulla ricerca del controllo degli odori, abbiamo il Centro Meteo europeo e un centro di supercalcolo, le sedi di Cnr e di Enea e BolognaFiere ha il primato tra le fiere italiane per internazionalizzazione».

Per Siteb il passaggio a Bologna, dopo 50 anni di storia associativa e 20 di una fiera diventata punto di riferimento nazionale ed europeo di imprese, tecnici, progettisti, università e committenti pubblici e privati per aggiornarsi sulle infrastrutture viarie «costituisce un nuovo step di crescita che testimonia la centralità e la strategicità del settore delle strade per lo sviluppo del Paese - spiega il presidente Alessandro Pesaresi -. Una crescita che vede impegnate quotidianamente le nostre imprese, oggi sempre più focalizzate sulla promozione di attività sostenibili, sicure, efficienti e tecnologicamente innovative. La prossima edizione di Asphaltica vedrà numerose novità, a partire dall’apertura all’intero mondo delle strade e al suo indotto, che proietteranno la nostra fiera oltre i risultati raggiunti nelle precedenti edizioni».