Fiere in forte ripresa, allestitori travolti dal boom di domanda

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il paradosso è che ora di lavoro ce n’è persino troppo e le aziende di allestimenti, che a causa della pandemia sono state ferme per quasi due anni, oggi si trovano costrette a rifiutare lavori e dirottare clienti su altre aziende competitor.

«Ricevo almeno una decina di richieste al giorno e devo dire molti no, a malincuore, perché non abbiamo la manodopera sufficiente per reggere questa domanda, ma soprattutto non abbiamo il tempo. La carenza di materiali è un problema, come per tutta la manifattura, ma quelli bene o male si trovano, magari pagandoli di più. Le professionalità, invece, non si trovano: vanno formate». Federico Sanmarchi, direttore generale di Arredart Studio, che realizza allestimenti personalizzati per fiere ed eventi, mostre e musei, è contento e preoccupato al tempo stesso: le attività fieristiche, e con esse il lavoro degli allestitori, sono ripartite a pieno ritmo e questo consentirà di recuperare in parte i ricavi perduti tra gennaio e febbraio scorsi, quando la diffusione di Omicron aveva portato al rinvio di quasi tutte le manifestazioni, con ricavi in perdita dell’80-85% rispetto alle attese per il settore allestimenti, che già aveva visto un crollo dell’80% nel 2020 e del 75% circa nel 2021.

Loading...

Tanti eventi fra aprile e giugno

L’altra faccia della medaglia, tuttavia, è che la riprogrammazione dei calendari espositivi ha portato a concentrare quasi tutti gli eventi tra aprile e giugno, creando non poche difficoltà al comparto degli allestitori, che si presenta a questa ripartenza «un po’ più debole», osserva Giovanni Vita, general manager della Tecnolegno di Cormano, una delle più grandi realtà del settore: «Questi due anni ci hanno devastati. E non tanto per la perdita dei ricavi, quanto per quella della manodopera e delle competenze – spiega Vita –. Oggi tutti siamo destrutturati, gli impianti non sono usati a pieno regime perché non c’è abbastanza personale. Noi avevamo circa 60 persone interne, con punte fino a 90 considerando i professionisti esterni e per alcuni cantieri arrivavamo anche a 200. Oggi facciamo fatica a mettere insieme una squadra completa di 60 addetti. Eppure il lavoro ci sarebbe».

La pandemia ha pesato sul numero degli addetti

Nei due anni di pandemia la filiera degli allestimenti (circa 500 aziende e 120mila dipendenti tra diretti e indiretti nel 2019) ha perso quasi il 40% del personale tra dipendenti e collaboratori, spiega Katia Celli, presidente di Asal, l’associazione degli allestitori aderente a FederlegnoArredo. Molti, temendo che il settore non si sarebbe ripreso, hanno preferito cambiare mestiere, cercando lavoro in altri ambiti, in particolare l’edilizia, trainata dal Superbonus e dagli altri incentivi. «Dopo la ripartenza abbiamo fatto molte assunzioni, quindi quella carenza in parte è stata colmata, ma serve tempo per formare le professionalità – aggiunge Celli – per questo sarebbe importante per noi ottenere dal governo misure ad hoc, come la decontribuzione sulla formazione e sui nuovi ingressi».

Un’occasione per aziende piccole e giovani

La presidente di Asal mette in luce anche il bicchiere mezzo pieno della situazione: «Siamo contenti, perché dopo l’ulteriore fermo di gennaio e febbraio ora c’è una grandissima domanda, anche superiore alle aspettative – dice Celli –. Quest’anno dovremmo riuscire a recuperare l’80% dei livelli di fatturato pre-Covid». Inoltre, se è vero che molte aziende devono rifiutare incarichi, è altrettanto vero che questo apre nuove opportunità a tante piccole aziende del settore che, in passato, non lavoravano per grandi espositori o per le fiere più importanti. «Per le imprese più piccole o giovani, questa può rivelarsi un’occasione per crescere».