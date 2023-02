Fiere italiane sempre più internazionali: +14% le rassegne di richiamo globale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Accelerare sul processo di internazionalizzazione delle fiere italiane, per agganciare la ripresa post Covid del settore e, soprattutto, per consolidare quel ruolo di strumento di politica industriale che è proprio del sistema fieristico. È proprio all’interno delle fiere, infatti, che si genera ogni anno circa il 50% dellìexport delle nostre imprese, in aprticolare le più piccole, e al tempo stesso gli eventi espositivi sono una leva di sviluppo imprescindibile per i territori.

Lo ricorda il presidente dell’Associazione delle fiere italiane, Maurizio Danese, presentando il nuovo calendario fieristico per il 2023 predisposto dalla Conferenza delle Regioni, anno finalmente partito a pieno ritmo, dopo due anni di difficoltà. Sono 267 le manifestazioni internazionali previste tra gennaio e dicembre, oltre a 264 appuntamenti di carattere nazionale. Aefi registra un aumento nel numero di eventi internazionali e nazionali rispetto al 2022: rispettivamente sono 33 eventi in più nel primo caso (+14%) e 23 nel secondo (+10%).

Il calendario 2023: la ripresa è consolidata

Se le stime delle agenzie internazionali prevedono solo dal 2024 un ritorno alla crescita rispetto ai livelli pre-Covid, questa dovrà essere trainata da un rafforzamento dell’internazionalizzazione della proposta fieristica italiana, volàno di un’industria capace di generare un impatto sui territori quantificabile in 22,5 miliardi di euro l'anno, per un valore aggiunto stimato in 10,6 miliardi di euro (pari allo 0,7% del Pil), al netto del business generato dalle imprese in occasione dei b2b fieristici, seocndo i dati di uno studio realizzata da Prometeia lo scorso giugno, per conto di Aefi.

«Le fiere rappresentano un anello di congiunzione insostituibile tra l’economia globale e il nostro sistema produttivo – commenta Maurizio Danese –: intercettare e presidiare i mercati chiave per il made in Italy è un asset imprescindibile per lo sviluppo del comparto. Si tratta di una scelta strategica che gli operatori hanno ormai intrapreso, internazionalizzando manifestazioni già esistenti e spingendo l’acceleratore sulle attività di incoming di buyer esteri e sulla promozione all’estero, assieme ai partner istituzionali».

Anche le piccole fiere iniziano a muoversi in questa direzione, con ricadute importanti sui territori, dove attraggono turisti d’affari alto-spendenti. Secondo lo studio di Prometeia, le fiere operano con un moltiplicatore di 2,4: ogni euro di valore aggiunto generato direttamente dal sistema fieristico (da espositori, organizzatori e visitatori) ne produce ulteriori 1,4 nell’economia nazionale.