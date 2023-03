Fiere di Parma e Fiera Milano verso l’integrazione: ecco l’assetto dei grandi soci

«Abbiamo sempre ritenuto questa partnership molto interessante dal punto di vista industriale – dice il sindaco –. È evidente che, nel contesto attuale, fiere della dimensione di Parma hanno bisogno di collaborare con realtà più grandi per poter restare competitive. Inoltre sono convinto che l’accordo apra prospettive interessanti anche per migliorare la connettività infrastrutturale del nostro territorio con Milano».

Le garanzie per i soci pubblici e territoriali

Tuttavia, quando a luglio scorso la nuova giunta comunale, appena insediatasi, ha preso in mano il dossier sull’operazione, i timori che l’integrazione con Fiera Milano potesse in prospettiva allontanare da Parma una delle sue fiere più importanti, erano diffusi tra i soci più legati al territorio. «Come amministrazione e socio pubblico, assieme alla Provincia, ma anche alla Regione Emilia Romagna e alla Camera di Commercio, volevamo assicurarci che il progetto avesse tutte le caratteristiche per mantenere sul territorio l’indotto che porta non solo in termini di turismo, ma anche di ricerca, innovazione e sviluppo», aggiunge Guerra.

Inoltre, dice ancora Guerra, «dato che il progetto comporta il fatto che i soci pubblici scenderanno in minoranza, era necessario fissare delle maggioranze qualificate che ci garantissero. Ci siamo riusciti attraverso l’inserimento nello statuto di alcuni elementi, che ci rendono soddisfatti dell’accordo raggiunto».

In particolare, l’intesa prevede che le liste per il cda siano solo due (soci pubblici e soci privati) e non tre come inizialmente proposto, per assicurare che il consiglio sia sempre composto da cinque consiglieri di nomina privata e quattro di nomina pubblica. Inoltre, la maggioranza qualificata per le decisioni significative è stata fissata a sei voti (su nove) per il cda e all’85% delle quote in Assemblea dei soci, in modo che, ad esempio, anche solo l’azionista Comune abbia un potere rilevante da spendere. Infine, il presidente sarà nominato dalla lista dei soci pubblici. «Per noi questo non ha solo un valore simbolico: è un elemento di garanzia fondamentale», conclude il sindaco.